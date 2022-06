‘Pantanal’: Alanis Guillen afirma que Juma sente ‘desejo carnal’ por José Lucas

Não é segredo para ninguém que Juma (Alanis Guillen) está dividida entre Jove (Jesuíta Barbosa) e José Lucas (Irandhir Santos). Mas, como sabemos a briga pelo coração da protagonista de “Pantanal” não vai durar para sempre e ela revelou o motivo.

Em uma entrevista para a Globo, a atriz revelou qual é o real sentimento que sua personagem tem pelo filho mais velho de José Leôncio (Marcos Palmeira). Para ela, o caminhoneiro apenas desperta um desejo carnal.

“É uma tensão sexual. O José Lucas provoca um desejo carnal, já pelo Joventino desperta o amor. Só que a Juma não entende o que é essa sensação que José Lucas provoca e, por isso, ela se revolta e se questiona como ela pode amar um e desejar o outro”, contou Alanis.

No remake de "Pantanal", Juma e Jove vivem romance no Rio de Janeiro (Fábio Rocha/Globo)

A atriz disse ainda que o amor entre Juma e Jove é algo puro e revelou se lidou com alguma cena difícil: “Não consigo usar a palavra ‘difícil’, porque o processo tem nos envolvido tanto, que torna cada desafio uma descoberta deliciosa. O texto nos guia de forma espetacular, é uma dramaturgia das mais bem construídas. Tendo isso, buscamos algo que nos conectasse de forma única. A admiração e a curiosidade instigante um pelo outro inspira e aproxima”.

Vale destacar que antes de conhecer Jove, o único amor que Juma era o amor maternal, mas desde que o filho de José Leôncio e Madeleine (Karine Teles) chegou ao Pantanal, a protagonista da novela da Globo passou a vivenciar uma série de sentimentos desconhecidos, já que sempre viveu reclusa e longe da sociedade.

José Lucas de Nada (Irandhir Santos) e Juma (Alanis Guillen) em "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Alanis Guillen falou também sobre os momentos que passou no Mato Grosso do Sul, lugar escolhido para gravar boa parte das cenas do remake: “Digo que o Pantanal é um universo paralelo. O tempo lá é diferente, os sons, as cores, animais, calor. Foi muito bom poder voltar lá e gravar mais uma parte da novela. É um lugar onde não adianta criar expectativas porque lá somos sempre surpreendidos a cada momento.

