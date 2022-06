Nicole Bahls revela que teve medo de se masturbar durante o reality ‘A Fazenda’

Nicole Bahls, que participou da 5ª temporada do reality show “A Fazenda”, resolveu contar algumas curiosidades sobre sua passagem pelo programa da Record TV.

Durante uma entrevista ao podcast “Papagaio Falante”, apresentado por Sérgio Mallandro e Renato Rabelo, a ex-panicat contou que levou um susto após uma situação inusitada que viveu no reality show rural, que foi ao ar em 2012.

“Eu acabei o serviço da casa e deitei no sofá e sonhei que a mão estava descendo. Acordei e pensei ‘misericórdia, será que eu enfiei a mão, meu pai assistindo e minha mãe assistindo’. Seria uma derrota pra mim”, iniciou a ex-panicat.

Nicole Bahls fez parte do elenco da 5ª temporada de "A Fazenda" (Reprodução/Record TV)

Em seguida, ela disse que decidiu ir ao banheiro da casa: “E aí eu falei ‘não, vou no banheiro agitar isso, vou resolver esse negócio, acalmar esse trem’. Percebi que estava formigando. Aí fui no banheiro, quando estava lá, sentei no vaso e pensei ‘nossa, vou pensar no que agora?’. Não tinha o que pensar, não tem um celular, uma foto, nada”, disse a famosa.

“Aí sentei, tô lá, dois minutinhos, vai, indo, o [cantor] Vavá chega na porta, ‘Nicole, abre, quero fazer cocô. Vamos, Nicole, o negócio tá na porta, tô apavorado, suando, abre isso aí’”, recordou a famosa, causando risos nos apresentadores do podcast.

Adriane Galisteu apresenta o reality show "A Fazenda" (Reprodução/Record TV)

Depois deste momento, Nicole Bahls contou que ficou mais nervosa e procurou outro lugar reservado: “Aí eu tirei a mão, subi a calça, fui para a casinha da árvore, sentei e comecei a orar. Pedi para Deus ter misericórdia e desligar as partes de baixo e deixar apenas a parte de cima funcionando, a mente, a cabeça, e a parte de baixo era para dar um day off. Aí não consegui resolver o babado”, concluiu a celebridade.

A 14ª temporada do reality show “A Fazenda” está previsto para começar no dia 13 de setembro, com apresentação de Adriane Galisteu.

