Marilu Bueno morre aos 82 anos no Rio de Janeiro; famosos lamentam e prestam homenagens

Atriz Marilu Bueno morre aos 82 anos, no Rio de Janeiro (Reprodução/TV Globo)

A atriz Marilu Bueno, de 82 anos, morreu na quarta-feira (22), no Rio de Janeiro. Ela estava internada em estado grave no Hospital Miguel Couto desde o fim de maio, onde passou por uma cirurgia no abdômen. Muitos famosos lamentaram a morte (veja repercussão abaixo).

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro confirmou, em nota, a morte da atriz. “A direção do Hospital Municipal Miguel Couto lamenta informar que a paciente Maria Luiza Bueno, conhecida como Marilu Bueno, faleceu na tarde desta quarta-feira, 22 de junho. Ela estava internada na unidade desde o final de maio e vinha recebendo todos os cuidados indicados para o quadro”, diz o texto.

Depois de um período estável, Marilu teve um agravamento do quadro de saúde no último dia 16 de junho, quando precisou ser levada para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Lá ela ficou até o falecimento.

Marilu Bueno era o nome artístico de Maria Luiza David Bueno de Lima. Ela nasceu no Rio de Janeiro, onde morava sozinha. A atriz não casou e nem teve filhos.

Carreira

A atriz somou mais de 50 anos de carreira na televisão, cinema e teatro, participando de várias produções de sucesso. O mais recente trabalho dela na novela “Salve-se Quem Puder”, da TV Globo, em 2020, quando interpretou a personagem Dulce.

Uma das personagens mais marcantes dela está Olívia, funcionária da mansão de Charlô Otávio, em “Guerra dos Sexos”. Ela interpretou as duas versões da trama, em 1983 e 2012.

Marilu também fez trabalhos voltados ao público infantil. Entre 1996 e 1998, interpretou a Fada Margarida em “Caça Talentos” com Angélica. Nos anos 2000, participou de temporadas do “Sítio do Picapau Amarelo”, interpretando Dona Carochinha.

Entre os trabalhos de destaque da atriz na TV Globo estão as novelas “Alto Astral” (2014), “Eta Mundo Bom” (2016) e “Kubanacan”, além dos programas “Escolinha do Professor Raimundo” e “A Grande Família”.

Luto

Nas redes sociais, muitos famosos lamentaram a morte de Marilu Bueno. Entre eles estava Angélica, que fez uma homenagem a companheira.

“Hoje, uma incrível artista nos deixa. Marilu Bueno, foi incrível compartilhar palcos e cenas com você. Muita luz na sua passagem. Um beijo grande para todos os familiares”, escreveu ela.

Angélica fez postagem com homenagem a atriz Marilu Bueno (Reprodução/Instagram)

A atriz Zezé Mota foi outra que demonstrou sua admiração pela atriz: “Marilu tinha um talento ímpar, humorada e brava ao mesmo tempo. Soube agora da partida da Marilu, uma partida triste em todos os sentidos. Que ela descanse em paz, externo aqui os meus sentimentos a todos os amigos, colegas, fãs”, escreveu.

Veja abaixo mais repercussões sobre a morte da atriz: