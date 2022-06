Gkay lança enquete sobre Felipe Neto no Twitter: ‘Pegariam?’

A influenciadora digital Gkay lançou uma pergunta inusitada aos seus seguidores no Twitter na última quarta-feira (22) envolvendo o também influencer Felipe Neto.

“Pegariam o Felipe Neto?! (é pro meu tcc)”, escreveu a famosa.

pegariam o felipe neto?! (é pro meu tcc) — GKAY (@gessicakayane) June 23, 2022

Muitas das respostas dos internautas foram positivas. “Inteligente, bonito e com humor duvidoso. A resposta é sim”, “Quem não, pelo amor de Deus. Olha esse homem, minha gente”, “Falar que não pegaria esse homem é quase um crime”, foram alguns dos comentários.

Houve, claro, quem pensasse diferente. “Nem se eu recebesse por isso”, “Não, porque ele é muito jovem” e “Prefiro arrastar a periquita no asfalta quente” fizeram parte das respostas negativas recebidas.

Gkay foi surpreendida, porém, ao receber uma resposta do próprio rapaz. “Eu não”, respondeu o influencer, brincando.

E por falar em Felipe Neto...

Recentemente, Felipe Neto usou as redes sociais para defender a cantora Priscilla Alcantar após ela exibir uma tatuagem.

Em seu Twitter, o youtuber comentou sobre críticas que relacionam desenhos permanentes da pele a uma condenação bíblica, sem citar Priscilla nominalmente.

“Quer dizer que tem gente condenando a moça evangélica por fazer tatuagem? Essas pessoas fazem a barba? Cortam o cabelo? Usam poliéster? Comem porco? Comem frutos do mar? Só pra avisar que a Bíblia condena tudo isso igualmente”, escreveu Felipe Neto.

No último dia 11, Priscilla compartilhou a tatuagem de uma garça na altura da costela. Muitos de seus seguidores cristãos não gostaram da atitude. “Você acha que Jesus vai achar isso certo?”, houve quem questionasse.

Outro famoso que se posicionou contra as críticas recebidas por Priscilla foi o cantor Yudi Tamashiro, que também é evangélico.

Amigos de infância, ele disse que ambos tiveram vivências religiosas diferentes e criticou quem tenta criar intriga entre os dois.

“Pelo amor de Deus, nós dois vivemos a vida inteira juntos. Eu trombo com ela e parece que a vi ontem. Ninguém é mais crente que outro crente. Tem um monte de crente falando que é crente e eu sei de vários B.O.s. Para de ser chato, meu povo. Vai estudar a Palavra e buscar sua intimidade com Deus”, disse Yudi em vídeo compartilhado em seu perfil no Instagram.

