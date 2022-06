Filho de Simone, da dupla com Simaria, é levado ao hospital e cantora desabafa (Reprodução/Instagram)

Simone tem passado por uma tempestade em sua carreira e vida pessoal recentemente. Na madrugada desta quarta-feira (22), Henry Diniz, filho da cantora com Kaká Diniz, teve que ir ao hospital após enfrentar fortes dores no pé.

“Madrugada foi insana, chegou um cidadãozinho aqui no meu quarto”, disse Simone ao referir-se a Henry.

Em um vídeo publicado pela cantora, Henry surgiu e falou: “Eu estava no meu quarto e decidi vir ‘pro’ quarto da minha mãe e do meu pai. Eu estava sentindo uma dor no pé. Insuportável. Eles tentaram fazer de tudo, daí ela perguntou se eu queria ir ao médico ou descansar”, disse a criança.

“E eu queria ir, só ‘pra’ me livrar. Daí fui ‘pro’ médico. Quando a gente foi, teve um doutor que viu o que estava acontecendo comigo”, continuou.

Henry recebeu uma medicação na veia enquanto esteve no hospital, além de passar por diversos exames. “Já ‘tá’ zero quilômetro, pode brincar, fazer tudo. Ele foi forte”, afirmou Simone no vídeo.

Filha caçula e ausência da irmã nos palcos

Essa não foi a única turbulência enfrentada pela cantora. Simone também revelou que precisou levar sua caçula ao médico nesta terça-feira (21). De acordo com a artista, Zaya estava com coriza e precisou ser levada ao hospital. “Só a gargantinha que ‘tá’ inflamada e a gente vai cuidar. Vai ficar tudo bem”, disse Simone.

Outra questão enfrentada pela artista é o afastamento da irmã dos palcos. Simaria anunciou recentemente que irá se afastar por determinação médica e mandou um recado aos contratantes. A nota oficial da assessoria da dupla diz o seguinte:

“Meus amores, cantar é tudo que mais amo, mas, neste momento, preciso me afastar dos palcos para cuidar da minha saúde. Certa de que vamos nos reencontrar, em breve, sejam a segunda voz de minha irmã, Simone, na minha ausência. Em breve nos reencontramos!”, diz o texto.