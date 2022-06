Estreias da Netflix em julho tem parte 2 de ‘Stranger Things’ e estreia de ‘Resident Evil’

Junho está chegando ao fim, trazendo as novidades de julho do catálogo da Netflix. Quase 40 produções estão previstas para o próximo mês, de novos filmes a temporadas atualizadas das séries - mas é possível que novidades ainda não anunciadas também entrem.

O destaque do mês vai para segunda parte da quarta temporada de “Stranger Things”. A conclusão trará a resolução para a batalha contra Vecna, o vilão da vez no Mundo Invertido, e será composta por “apenas” dois episódios. O oitavo terá duração de 1h25 e o nono conta com 2h20 de duração, encerrando este ano - veja os detalhes aqui.

Tem também a estreia da série de TV “Resident Evil”, com a promessa de se manter fiel ao videogame, diferentemente do que aconteceu na franquia do cinema. Ambientada em 2036, a primeira temporada terá oito episódio - saiba mais.

Outra novidade é a segunda temporada de “Rebelde”. Os episódios já estavam gravados, por isso a plataforma levou apenas seis meses para disponibilizar a nova leva. A história segue com a adição do cantor Saak ao elenco - entenda.

Do projeto Mais Brasil na Tela, tem a estreia da terceira temporada de “Sintonia”. O trio formado por Rita, Nando e Doni chega com planos ainda mais ambiciosos para conquistar seus sonhos - confira as primeira imagens.

Vale menção ainda a “Agente Oculto”, filme mais caro da Netflix com Chris Evans, Ryan Gosling e participação de Wagner Moura; “Uncopled”, série sobre um homem gay solteirão aos 40 anos com Neil Patrick Harris; e “Persuasão”, filme baseado no livro de Jane Austen com Dakota Johnson.

Confira as estreias previstas para julho:

Séries

Stranger Things - Volume 2: Temporada 4 - 01/07/2022

Rei dos Stonks - 06/07/2022

Control Z: Temporada 3 - 06/07/2022

Boo, Bitch - 08/07/2022

Como Criar um Quarto do Sexo - 08/07/2022

Prisioneiro da Madrugada - 08/07/2022

Sintonia: Temporada 3 - 13/07/2022

Uma Advogada Extraordinária - 13/07/2022

Resident Evil - A Série - 14/07/2022

Match Vip - 15/07/2022

Farzar - 15/07/2022

Manifest: Temporada 1 a 3 - 15/07/2022

Virgin River: Temporada 4 - 20/07/2022

Vidrados: Temporada 3 - 22/07/2022

Da Decoração ao Makeover: Temporada 3 - 27/07/2022

Rebelde: Temporada 2 - 27/07/2022

Respire - 28/07/2022

Uncoupled - 29/07/2022

Fanático - 29/07/2022

Filmes

Olá, Adeus e Tudo Mais - 06/07/2022

A Fera do Mar - 08/07/2022

Ligações Perigosas - 08/07/2022

O Sol de Amalfi - 13/07/2022

Persuasão - 15/07/2022

Agente Oculto - 22/07/2022

Retorno - 27/07/2022

Continência ao Amor - 29/07/2022

Documentários e Especiais

Como Mudar sua Mente - 12/07/2022

O Assassino da Minha Filha - 12/07/2022

D.B. Cooper - Desaparecimento no Ar - 13/07/2022

Street Food: EUA - 26/07/2022

O Homem mais Odiado da Internet - 27/07/2022

Crianças e Família

Kung Fu Panda - O Cavaleiro Dragão: Temporada 1 - 14/07/2022

My Little Pony: A New Generation: Sing- Along - 18/07/2022

Anime

O Tio de Outro Mundo - 04/07/2022

Série Grandes Jornadas Pokémon: Parte 3 - 08/07/2022

Detetive Conan: O Dia a Dia de Zero: 29/07/2022

Games