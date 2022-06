A verdade sobre Darth Vader ser mais poderoso que Obi-Wan na série

Uma pergunta intrigante que surge quando assistimos a série spin-off de Star Wars ‘Obi-Wan Kenobi’ é o motivo de Darth Vader ser aparentemente mais poderoso do Obi-Wan. Além disso, parece que o Lord Sith está ainda mais poderoso do que no filme da trilogia original ‘Star Wars - Uma Nova Esperança’. Mas isso se explica pelo próprio período em que o mestre Jedi está vivendo na série. Continue lendo.

Depois de 10 anos desde ‘A Vingança dos Sith’, Obi-Wan está em exílio no deserto de Tatooine, onde é conhecido como Ben Kenobi. De fato, é bastante claro que ele não usa a Força há muito tempo. Podemos constatar que ele não possui as mesmas habilidades às quais estava tão habituado quando tenta usar seus poderes para resgatar Leia Organa no episódio 2.

A luta final do episódio 3 de ‘Obi-Wan Kenobi’ confirmou que realmente ele não está em forma, já que Vader o domina brutalmente através da Força. Essa falta de conexão e treinamento, é crucial para um usuário da Força e essencial para a forma de sabre de luz de Obi-Wan, Soresu. O resultado é que Kenobi se mostra muito mais fraco que Vader, mas isso ainda é apenas parte da história.

Vader parece ter uma conexão maior com a Força, consequentemente ele consegue usá-la mais em seu favor. Talvez isso se deva ao fato de suas ações antes de enfrentar Kenobi.

Em ‘Legends’, por exemplo, o poder Consume Essence permitiria que um lado sombrio do usuário da Força se alimentasse dessas emoções negativas, tornando-o mais forte. Em ‘Lords of the Sith’, ambientado apenas cinco anos antes de ‘Obi-Wan Kenobi’, ouvimos que “o medo deles alimentou sua raiva”, a respeito de um ataque de Vader. Assim, Darth Vader pode ter feito o mesmo no episódio 3, além de ter aprimorado suas habilidades antes de enfrentar seu antigo mestre.

Veja também: Entenda por que o nome do filho da princesa Leia e de Han Solo é Ben Solo

Dessa forma, Obi-Wan, estando destreinado para a luta, vemos Vader o derrotando com facilidade. A linha do tempo da série ‘Obi-Wan Kenobi’ permite que Vader esteja no auge de seus poderes, um momento de total conexão com a Força, aliados ao fato de usar o traje para aprimorar ainda mais seus golpes com o sabre de luz.