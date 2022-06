Vídeo mostra Jojo Todynho levando bronca ao malhar os glúteos

Para quem pensou que Jojo Todynho iria abandonar a vida saudável após deixar a “Dança dos Famosos” (Globo), a famosa voltou a falar sobre sua rotina de treinos.

Em um vídeo postado pela personal da cantora, nesta nesta terça-feira (21), ela aparece ao lado de Lucas Souza e mostrou como faz para malhar os glúteos. No entanto, ela levou uma bronca da professora.

No vídeo, o marido da funkeira aparece e senta atrás da esposa, enquanto Jojo faz agachamentos, deixando a personal brava: “Lucas, você vem pra cá atrapalhar o treino dela? Olha só, trino assim não vai render é a última vez que vai com o Lucas”, disse a professora.

Já o militar do exército rebateu e disse que ele era um incentivo e fez uma proposta indecente para Jojo: “É um incentivo. Amor, vamos ao banheiro?”. Já a famosa ficou irritada e começou a dar tapas no amado, que retornou ao seu exercício.

Porém, na legenda, a personal de Jojo Todynho escreveu: “Com o incentivo certo, a gente rende muito mais nos treinos né? Qual o seu maior incentivo para treinar hoje em dia?”, escreveu ela .

Já nos comentários, Lucas Souza, marido da famosa, brincou sobre o humor da esposa: “Eu gosto de ver ela braba”, comentou o militar do exército.

Vale destacar que Jojo, que estava com um look fitness colorido e bem junto ao corpo.

Jojo e a igreja

No começo de 2022, Jojo Todynho começou a frequentar a igreja evangélica, mas acabou optando em deixar de frequentar os cultos e os eventos por causa de críticas que sofria e, nesta segunda-feira (20), ela usou as redes sociais para comentar sobre o assunto.

“Quando eu comecei a ir pra igreja, o povo estava me condenando. O próprio povo que devia estar me abraçando, estava me condenando”, desabafou a funkeira, que disse ainda que desanimou.

Jojo relatou aos fãs sobre os julgamentos que recebeu dentro da igreja:”Há crentes e cristãos, há convertidos e há convencidos. Aos pouquinhos eu vou, quando der vontade eu vou. Mas eu desanimei porque a gente desanima, porque onde você acha que vai encontrar acolhimento, o povo está te condenando, está te apontando. Isso não é falar do amor de Deus”.

