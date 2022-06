Top 10 homens mais bonitos do mundo para a ciência: Robert Pattinson é eleito como ‘mais belo’ e Henry Cavill fica em 2º lugar

Os parâmetros de beleza de galãs internacionais viraram destaque na web, no início da semana. Nesta segunda-feira (20), Robert Pattinson e Henry Cavill tiveram seus nomes nos trending topics do Twitter, após viralizar o resultado de uma pesquisa científica que revela o ‘homem mais bonito do mundo’.

Segundo a ciência, o ator de 33 anos, Robert Pattinson, foi considerado o homem mais bonito do mundo, após alguns parâmetros de ‘Golden Ratio’, uma proporção áurea de simetria.

Para identificar o homem mais belo do planeta, o cirurgião plástico dr. Julian De Silva usou a ciência como ferramenta. O especialista utilizou um método de mapeamento que compara características com o padrão dos gregos. Registros do astro de ‘The Batman’ foram examinados durante o processo e resultou em sua primeira colocação dentre os avaliados.

Parâmetros para a pesquisa

Após a colheita dos dados, Robert Pattinson foi considerado como um dos rostos mais bonitos da atualidade. Ele combinou com a ideia do “homem perfeito” estabelecido pelos gregos, com 92,15% com seus olhos, nariz e queixo como suas melhores características.

Henry Cavill, astro de ‘Superman’, ficou a poucos passos de Pattinson, com a porcentagem de 91.64% de beleza, conforme a pesquisa científica realizada pelo cirurgião. Pode-se dizer que foi uma disputa acirrada entre aparências.

Ambos com histórico de super-heróis nas telinhas dos cinemas, é possível dizer que ocorreu a disputa de beleza ‘Batman vs Superman’ da realidade. Desta vez, por pouco, ‘Batman’ levou a melhor.

Confira o top 10 homens mais bonitos do mundo, segundo a ciência

1. Robert Pattinson - 92,15%

Reprodução/Dr. Julian De Silva

2. Henry Cavill - 91,64%

Reprodução/Dr. Julian De Silva

3. Bradley Cooper - 91,08%

Reprodução/Dr. Julian De Silva

4. Brad Pitt - 90,51%

Reprodução/Dr. Julian De Silva

5. George Clooney - 89,91%

Reprodução/Dr. Julian De Silva

6. Hugh Jackman - 89,64%

Reprodução/Dr. Julian De Silva

7. David Beckham - 88,96%

Reprodução/Dr. Julian De Silva

8. Idris Elba - 88,01%

Reprodução/Dr. Julian De Silva

9. Kanye West - 87,94%

Reprodução/Dr. Julian De Silva

10. Ryan Gosling 87,48%