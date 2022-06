‘Stranger Things’: Fãs acreditam que este será o vilão da quinta temporada

Ainda à espera da segunda parte da temporada 4 de ‘Stranger Things’, que traz Vecna como poderoso vilão, alguns fãs já especulam e lançam suas teorias sobre quem assombrará a quinta temporada. Os irmãos Duffers já se preparam para gravar a última temporada de ‘Stranger Things’ e certamente as surpresas e os perigos para o grupo de Hawkins serão ainda maiores e sombrias.

Vecna trouxe muitas dicas que poderiam direcionar Will como o próximo mal do Mundo Invertido. O garoto de 12 anos sofreu intensamente enquanto estava lá, enquanto sua mãe e seus amigos lutavam para descobrir o que realmente estava acontecendo em Hawkins.

Quando eles descobriram a verdade sobre os monstros, o que Will passou foi esquecido. No entanto, uma vez sendo vítima da história, uma teoria sombria aponta para Will como novo vilão da série, talvez até um cúmplice de Vecna.

"ele não vai parar até pegar todo mundo" o will falando sobre o vecna com tanta firmeza como se já tivesse conhecido... to com medo #StrangerThings4 pic.twitter.com/a820KSoi2I — st3ff ⍟ | #MakeTASM3 (@st4fff) June 21, 2022

O fato de ter passado seis dias no Mundo Invertido e ser o primeiro a sobreviver e voltar ao mundo real, significa que Will tem uma conexão forte e indiscutível com a realidade sombria. Esse tempo lá pode ter gerado na psique dele algum tipo de efeito adverso.

Semelhanças com Vecna/Henry Creel

Acrescente a isso que curiosamente, Will e Henry Creel têm alguma semelhança em caracterização. Desde a primeira temporada de ‘Stranger Things’, Joyce descreve seu filho como uma criança sensível. Do grupo em particular, Will é de longe o mais quieto e introspectivo, passando muito tempo sozinho desenhando.

Esta é uma comparação chave entre ele e o jovem Henry Creel/Vecna. Henry também foi descrito assim por seu pai e gastava muito tempo em seus próprios pensamentos. Além disso, em Dangeous & Dragons, Vecna é um feiticeiro, que é exatamente a mesma classe do personagem de Will, “Will, the Wise”.

o will sabia do vecna esse tempo todo e por isso ele cantava should i stay or should i go quando tava no mundo invertido GENTE PERAÍ

pic.twitter.com/js0qy9oRfU — guiga! (@obiwnakin) June 21, 2022

tenho quase certeza que o desenho do Will é alguma visão que ele estava tendo do mundo invertido ou do próprio vecna pic.twitter.com/wMkME77uJP — Rislayne☂︎ | 🕰ST4 IS COMING (@risita_st) June 21, 2022

A experiência mais profunda com o Mundo Invertido foi a de Will, portanto, se alguém pudesse ser novamente corrompido seria ele, além de ter sido possuído pelo Devorador de Mentes. Aqui teríamos um arco bem montado de vilão para ele.

Se essa teoria for verdade, o grupo de Hawkins teria que derrotar algo mais difícil do que um monstro: um amigo.