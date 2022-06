‘Pantanal’: Segredo de Guta será descoberto por Tadeu; entenda

Nos próximos capítulos do remake da novela “Pantanal”, Guta (Julia Dalavia) não vai conseguir mais guardar o segredo da família e acabará contando que se apaixonou por seu meio-irmão.

Tudo começa quando Guta e Tadeu (José Loreto) decidem retomar o namoro e a filha de Tenório (Murilo Benício) decide não mentir mais para o amado. Com isso, o herdeiro de José Leôncio (Marcos Palmeira) acabará recebendo a bomba e ficando ainda mais desconfiado e perceberá que a proximidade entre Alcides (Juliano Cazarré) e Guta não é nada.

"Pantanal': Guta (Julia Dalavia) conta segredo para Tadeu (José Loreto) (Reprodução/Globo)

Na cena, que ainda está para ser exibida, Guta e Tadeu se beijam e ele assume que é apaixonado pela jovem: “A gente pode não se entender com as palavras, mas ninguém nunca me deixou como você me deixa”, dirá o personagem de “Pantanal”.

Já a estudante aproveita o momento íntimo para desabafar e conta que ela é assombrada por ter se envolvido com Marcelo (Lucas Leto), de quem, depois, ela veio a descobrir ser meia-irmã, já que o rapaz é filho do outro casamento de Tenório.

Na novela "Pantanal", Marcelo (Lucas Leto) e Guta (Julia Dalavia) não são filhos do mesmo pai (Reprodução/Globo)

Na cena, Guta diz que a história é muito complexa, mas ele pede para que ela conte e ela afirma: “Eu descobri que esse outro é o meu irmão”, deixando o peão perdido.

Acidente

Irandhir Santos, que interpreta o personagem João Lucas na segunda fase do remake de “Pantanal”, sofreu um acidente e está afastado das gravações finais da novela da Globo.

Em "Pantanal", Irandhir Santos interpretou Joventino (primeira fase) e José Lucas (segunda fase) (Reprodução)

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, o ator teria caído do cavalo durante uma gravação e precisou ser levado ao hospital, onde acabou passando por uma cirurgia no ombro.

Ainda de acordo com informações da coluna, o ator gravava cenas finais de “Pantanal” quando sofreu o acidente. Inicialmente ele foi levado para um hospital no Mato Grosso do Sul após reclamar de dores no ombro.

