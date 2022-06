‘Pantanal’: Romance entre Alcides e Mary Bru é descoberto, mas não chega ao fim

Depois de serem descobertos por Guta (Julia Dalavia) e Zefa (Paula Barbosa), Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) tentam dar um tempo nos encontros nada secretos, mas o rompimento será curto.

Nos próximos capítulos de “Pantanal”, mesmo arrependida de ter dormido algumas vezes com o peão, a esposa de Tenório (Murilo Benício) não vai conseguir esquecer o amante e voltará a jogar todo o seu charme.

Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Alcides (Juliano Cazarré) jogam indiretas na novela "Pantanal" (Reprodução/Globo)

Mas não será só ela que vai jogar todo o seu encanto, Alcides também vai acabar se declarando para Bruaca, mostrando que todo risco vale a pena quando se está apaixonado. Nos próximos capítulos, ele manda uma indireta: “É que suas fraquezas têm me feito uma falta. Eu lhe espero lá essa noite”, falará o peão, insistindo em um reencontro.

No entanto, a personagem de Isabel Teixeira no remake de “Pantanal” vai mostrar que, mesmo o clima já tendo esquentado entre os dois, está arrependida e com medo de Tenório: “Eu não vou, tô lhe dizendo, não vou! Eu jurei por Deus que não volto mais lá!”, dirá Maria Bruaca ao peão.

Alcides (Juliano Cazarré) e Maria Bruaca (Isabel Teixeira) vivem romance proibido em "Pantanal" (Divulgação/Globo)

Mas, ele não vai ligar muito e acaba ameaçando contar o romance secreto para o patrão e ela acabará duvidando: “Você não teria coragem de fazer uma coisa dessas... Ele mata você e depois mata eu”, responderá Maria, pensando na possibilidade.

Depois disso, o personagem de Juliano Cazarré acaba se declarando para a mãe de Guta: “Então não me peça mais pra eu lhe esquecer”.

Bruaca e Ana Maria

Nesta quarta-feira (22), a atriz Isabel Teixeira, que faz Maria Bruaca da novela “Pantanal”, tomou café com Ana Maria Braga, que retornou ao “Mais Você” e falou sobre a fama da sua personagem.

“No meu cotidiano, ainda estou na vida que eu sempre vivi. Eu trabalho e eu vivo, então não senti ainda, porque eu sempre saio de máscara”, admitiu.

Isabel Teixeira toma café com Ana Maria Braga Globo (Reprodução)

Nas redes sociais, porém, Isabel contou que a mudança foi brusca. Hoje ela não consegue mais dar conta do volume de recados que recebe dos fãs: “[O número de seguidores] Aumenta muito por dia. Tenho vontade de responder todo mundo que me escreve, tento, mas descobri que não dá. Sempre que dá leio e respondo. Dou muita risada, mas também me protejo. Mantenho também uma certa distância porque às vezes as pessoas são muito diretas”, revelou.

