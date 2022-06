‘Pantanal’: Alanis Guillen fala do futuro de Juma e da conexão com Jesuíta Barbosa: ‘Parceiraço’

A atriz Alanis Guillen participou do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta quarta-feira (22). Em um bate papo com Fátima Bernardes e Larissa Manoela, ela falou sobre o sucesso de sua personagem Juma, na novela “Pantanal”, e da relação com o ator Jesuíta Barbosa, o Jove, seu par rômantico.

“Ele é um parceiraço e a gente constrói tudo juntos. Para a cena em que eles se amam, a gente encontrou na hora como seria, vivendo junto, no olho, no peito e na mão dada. Não se faz nada sozinho”, disse ela, que já teve que desmentir um namoro entre os dois na vida real.

A atriz também falou sobre o futuro de Juma e sobre a dúvida que ela carrega entre o amor de Jove e de José Lucas, vivido pelo ator Irandhir Santos.

“Ela esta completamente bagunçada. Ela tem a certeza que é o amor o que sente pelo Jove, mas o Zé Lucas despertou algo novo. Ele mexe com um lugar que ela não tem controle, mexe com energia do corpo e ela não entende o que está acontecendo. Ela sofre”, destacou.

Planos para o futuro

A atriz também falou dos planos que tem para o futuro da carreira como atriz: “Daqui a dez anos espero estar plena de saúde, podendo trabalhar, criar, me imagino criando e feliz. Sei lá, são tantas possibilidades...então espero continuar sonhando e criando, e existindo, conectada”, destacou.

Alanis Guillen e @larimanoela juntinhas no sofá do #Encontro! Amei ver essas duas no programa 💘 pic.twitter.com/9ltDH2ALU3 — TV Globo 🪂 (@tvglobo) June 22, 2022

A atriz Larissa Manoela, protagonista da novela “Além da Ilusão”, também esteve presente no programa e falou sobre como pretende estar daqui a dez anos: “Eu espero estar nesse caminho também, quero estar com minha família, pois a minha maior referência são os meus pais, tenho orgulho de fazer parte dessa família, mas tenho o desejo de criar a minha própria família”, disse.

As atrizes falaram sobre amadurecimento e como lidam com o sucesso desde tão novas. “A partir do momento que a gente cresce a a maioridade chega, vários pensamentos consomem a nossa mente e a gente acha que o mundo vai explodir na nossa cabeça. Quando eu completei 18 eu tinha uma expectativa muito grande, mas só fiz 18! Hoje, com 21, vejo um amadurecimento muito maior”, disse Larissa.

Alanis concordou: “Estou com 24 anos, mas sou outra pessoa de quando tinha 17, 18. Moro sozinha desde os 19″, revelou.

LEIA TAMBÉM:

Isabel Teixeira, a Maria Bruaca de ‘Pantanal’, fala sobre fama após personagem no ‘Mais Você’