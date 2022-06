Pai da cantora Anitta testa positivo para covid-19 e volta a ser internado: ‘Esse vírus é um perigo’

O pai da cantora Anitta, Mauro Machado, voltou a ser internado cinco dias após receber alta de um hospital, em São Paulo. Ele passou 13 dias hospitalizado depois de sofrer um Acidente Vascular Cerebral (AVC) e de tratar um câncer no pulmão. Agora, testou positivo para covid-19 e teve que ser internado novamente.

“De volta ao hospital. Depois de estar 80% bem recuperado, a covid resolveu me visitar. Mais não sei quantos dias internado. Isolado. Para quem operou o pulmão, esse vírus é um perigo”, escreveu o empresário de 58 anos, conhecido como “Painitto”, em um story do seu Instagram.

“Ainda bem que tenho a Dra. Ludmila Hajjar”, disse Mauro sobre a médica que é conhecida por atender famosos.

Mauro Machado, o pai de Anitta, volta a ser internado após contrair covid-19

No início do mês, Anitta usou suas redes sociais para falar sobre a doença do pai. Visivelmente feliz e aliviada, ela revelou que ele estava “100% curado” e agradeceu às orações dos fãs. “Orações funcionam, as rezas de vocês, as energias de vocês. Meu pai está 100% curado. Um milagre”, disse.

Ela, então, contou como foi o diagnóstico. “No início da semana passada, meu pai teve um AVC, foi para o hospital no meio da noite. Eu acordei de manhã com a notícia. Não entendi nada, porque estava tudo bem com ele, que cuida da saúde, sempre está fazendo todos os exames. Teve um AVC do nada. Liguei para a doutora Ludmila, minha rainha do mundo. Salve, salve, salve os médicos do Brasil, ela começou examinar, ele ainda estava bem mal do AVC, falando bem torto”, disse.

“Durante esses exames descobriram um câncer de pulmão e ela resolveu fazer a retirada desse câncer. Tinha umas outras coisinhas do lado que ela queria ver o que era. Por isso que eu não queria falar de nada e o povo querendo me meter em assunto que eu não queria saber. Eu estava muito focada rezando muito para dar tudo muito certo, deu tudo certo, e o próximo passo era saber a biópsia das coisas que estavam ao lado para saber se tinha metástase, e não teve”, relatou.

Agora, Mauro segue internado por tempo indeterminado até que esteja recuperado da covid-19.

