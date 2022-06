Os melhores filmes sobre realeza para você assistir

De Chaucer a Shakespeare chegando a escritores modernos como Peter Morgan, criador de ‘The Crown’, poucos conseguem resistir ao assunto realeza. É assim que as histórias sobre a família real britânica têm sido um elemento de entretenimento público desde sempre.

Mesclando ficção e fatos históricos reais as narrativas prendem a atenção do público com fascínio e encantamento. Pensando nisso, preparamos os melhores filmes sobre a família real britânica para divertir sua imaginação.

‘Spencer’ (2021)

Estrelado por Kristen Stewart, indicada ao Oscar, o filme se passa em Sandringham durante a temporada de Natal, pouco antes de Charles e Diana se separarem oficialmente. ‘Spencer’ é um drama silencioso, onde a existência de Diana é intolerável e cada momento é um pesadelo que prega peças em sua mente. O filme aponta fatos reais e os transforma em um retrato abstrato da princesa.

‘Elizabeth: A Idade de Ouro’ (2007)

No filme, tanto Elizabeth quanto a Inglaterra protestante enfrentam ameaças de invasão do rei Filipe da Espanha (seu ex-cunhado) e conspirações católicas para substituí-la. O filme é preciso no sentido mais amplo, mas falsifica os detalhes por causa do drama. Elizabeth I estaria na casa dos 50 anos em vez dos 30 na época. Os ingleses não estavam em desvantagem na batalha final contra a Armada Espanhola.

‘A Favorita’ (2018)

Você pode se surpreender com o quanto em ‘A Favorita’ está enraizado na história. Mesmo com a guerra contra a França em curso, a rainha Anne com a saúde falhando, segue envolta em suas preocupações pessoais e o filme apresenta ficção histórica em faces de comédia.

‘Maria Rainha da Escócia’ (2018)

O filme conta a história do relacionamento entre a rainha Elizabeth I e Mary, rainha da Escócia, da perspectiva de Mary, a partir do momento em que chega à corte. Elizabeth, que contraiu varíola nessa época, decide casá-la com o inglês Henry Darnley. O filme prega a tensão de vida ou morte entre católicos e protestantes na época e aproxima-se da verdade da conspiração de Babington.