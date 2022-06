Isabel Teixeira, a Maria Bruaca de ‘Pantanal’, fala sobre fama após personagem no ‘Mais Você’

Isabel Teixeira toma café com Ana Maria Braga Globo (Reprodução)

A atriz Isabel Teixeira, a Maria Bruaca da novela “Pantanal”, foi a convidada desta quarta-feira (22) de Ana Maria Braga no “Mais Você”. Sucesso no horário nobre da TV Globo, ela falou sobre a fama após o sucesso da personagem.

“No meu cotidiano, ainda estou na vida que eu sempre vivi. Eu trabalho e eu vivo, então não senti ainda, porque eu sempre saio de máscara”, admitiu.

Nas redes sociais, porém, Isabel contou que a mudança foi brusca. Acostumada a responder todas as mensagens no passado, hoje ela não consegue mais dar conta do volume de recados que recebe dos fãs.

“[O número de seguidores] Aumenta muito por dia. Tenho vontade de responder todo mundo que me escreve, tento, mas descobri que não dá. Sempre que dá leio e respondo. Dou muita risada, mas também me protejo. Mantenho também uma certa distância porque às vezes as pessoas são muito diretas”, revelou.

Com 38 anos de carreira no teatro, está é a segunda passagem de Isabel pelas telinhas. Entre 2019 e 2020 ela viveu a enfermeira Jane na novela “Amor de Mãe” e, agora, Maria Bruaca.

“Não foi uma escolha. Um trabalho foi levando ao outro. São 38 anos de teatro ininterruptamente, e a vida foi me levando a isso mesmo. O teatro é mais artesanal, é para poucos. Tem um alcance que a gente consegue enxergar, a gente vê o público”, afirmou. “Esse alcance da televisão, da novela, é um patrimônio do País. Ainda não tenho consciência concreta, real, desse alcance, porque é tudo muito novo para mim.”

Retorno de Ana Maria

Após segunda e terça-feira ausente, Ana Maria Braga voltou ao comando do matinal hoje. Ela estava em Portugal para pagar uma promessa.

Ana Maria Braga não apresentou 'Mais Você' segunda e terça-feira Instagram (Reprodução)

Segundo o colunista Alessandro Lo Bianco, do “A Tarde é Sua”, a TV Globo realizou uma reunião na última segunda após Ana Maria não ter aparecido para apresentar o programa.

A comandante do “Mais Você” teria avisado a direção em cima da hora que não estaria presente nos estúdios ontem. O combinado, no entanto, era que ela retornasse ao Brasil no fim de semana.

“Ela disse que só teria um motivo pessoal. A Globo ficou muito chateada. No programa ela anunciou que estava de volta nesta segunda e é justamente isso que deixou a emissora de calças curtas. Ela avisou só ontem que não voltaria e que estaria chegando na quarta-feira”, contou Alessandro Lo Bianco.

Segundo o jornalista, a Globo avisou que as folgas fora das férias passarão a vetadas. “Pediram que fosse avisado que será um ano intenso e não serão aceitas folgas fora de licença médica. Tudo isso por causa de anunciantes que estão insatisfeitos com trocas durante a manhã.”

LEIA TAMBÉM: