Fãs celebram forma como ‘The Umbrella Academy’ retratou transição de gênero de personagem

A terceira temporada de “The Umbrella Academy” finalmente está disponível na Netflix. Após dois anos de espera, a série retorna para dar continuidade a história dos Hargreeves - e com uma novidade muita aguardada pelos fãs.

Após o ator Elliot Page se descobrir um homem transgênero, em dezembro de 2020, muito se especulou o que aconteceria com sua personagem na série, até então uma mulher cis chamada Vanya.

Contudo, a produção resolveu que o seu personagem também acompanharia essa transformação e passou a ser reconhecido como Viktor. As fotos de divulgação da nova temporada mostravam o personagem já transicionado, mas sem detalhes de como aconteceria essa descoberta.

Liberada na manhã desta quarta-feira (22), os primeiros episódios resolveram essa questão rapidamente - e a recepção dos fãs para as cenas foi bem positiva.

klaus e diego apoiando o viktor e o five dizendo que fica feliz por ele tmbm pic.twitter.com/Cw5OMX03jN — ray 🦊 Ψ (@feyresilva) June 22, 2022

a cena do viktor se assumindo dura 5 segundos e eu to chorando desde entao q odio — nana/unip é lgBtqiA+ e está vendo TUA (@itnanaba) June 22, 2022

Comecei The Umbrella Academy e a forma que eles estão trabalhando o fato do Viktor ter se descobrido como um homem trans tá sendo incrível.#TheUmbrellaAcademy pic.twitter.com/IPVvawlbaG — Marcelo 🏳️‍🌈⃤ (@Tchelo_x) June 22, 2022

11:30 da manhã e eu tive uma crise de choro como eu não tenho em meeeses por causa de uma cena de demonstração de amor entre irmãos pro Viktor pelo Luther, foi uma cena tão simples e eu tô chorando a tipo um tempão meu deus ainda bem q faço terapia kkkkkkak assistam Umbrella pic.twitter.com/ezVoe2vL1s — abstrações da Éllore💌 (@elloreseraphim) June 22, 2022

- quem foi que te elegeu, vanya?

- é viktor

- quem é viktor?

- eu. é quem eu sempre fui



😭😭😭😭😭😭😭 — cass. ☂︎ (@Iarsonfav) June 22, 2022

A dublagem brasileira também se adaptou às mudanças do personagem, trocando o dublador a partir do momento em que a transição de Viktor Hargreeves acontece.

A transição pro viktor,mudaram até a voz que dubla o personagem aiaaaaaaaaaa Netflix acertou tanto em todos os detalhes pic.twitter.com/1ZUa9thKe6 — miguel🖤 (@olafinhoderoupa) June 22, 2022

Contudo, teve quem não gostou.

TROCARAM O DUBLADOR DO VIKTOR DE UMA CENA PRA OUTRA ANTES TIVESSEM BOTADO LOGO NO PRIMEIRO EP ?? — pirilampo roque clube (@muysaboroza) June 22, 2022

Pq mudaram a voz do viktor de um episódio pra outro? Não faz sentido, vou ver no idioma original pra ver se fica menos estranho — brina (@Johnnynamorado) June 22, 2022

Como acontece

Viktor revela sua identidade de gênero logo no começo da temporada. Após o confronto com a Sparrow Academy, ele resolve radicalizar o visual e introduz o novo nome.

“É quem eu sempre fui. Isso é um problema para algum de vocês?”, pergunta ele. Os irmãos se mostram receptivos e logo seguem com o conflito central do episódio.

Estreias da Netflix em junho

Além do destaque do mês - a terceira temporada da série “The Umbrella Academy” - a Netflix estreia este mês a versão coreana de “La Casa de Papel”, com a promessa de retratar o “maior roubo de dinheiro da história” - confira as novidades desta versão.

Junho também é o mês de estreia de uma aguardada produção brasileira: “Maldivas”. A série estrelada por Bruna Marquezine e Manu Gavassi se passa em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro - veja os detalhes.

Após a exposição da crise interna, a empresa está empenhada em atrair novos assinantes. Para isso, está reforçando o catálogo com produções licenciadas, com séries como “Peaky Blinders” e “The Blacklist”.

