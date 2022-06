Este é o valor milionário que Kate Bush já faturou com música em ‘Stranger Things’

Aconteceu o inimaginável: a cantora Kate Bush deu uma entrevista. Após o sucesso da música “Running Up That Hill (A Deal with God)” na trilha sonora da série “Stranger Things”, a reclusa britânica falou sobre este momento inesperado em sua carreira.

“É uma série tão boa, pensei que a canção receberia alguma atenção”, disse a artista, em conversa com rádio BBC na manhã desta quarta-feira (22).

E Kate Bush pode comemorar - muito. Atualmente, sua música já obteve tanto destaque em plataformas de música que os lucros estão garantidos. Somente no Spotify, a estimativa é de um lucro de 500 mil dólares (cerca de R$ 2,5 milhões). O valor pode ser ainda mais alto, ao contabilizar outras plataformas e permissões autorais.

Vale lembrar que a cantora é detentora de todos os direitos de sua obra - logo única pessoa a lucrar com o sucesso da música - diferente da maioria dos artistas atuais.

Fã da série da Netflix, Kate se disse surpresa com tamanha repercussão da faixa que foi lançada há 37 anos. “Eu nunca imaginei que seria algo deste tipo. É tão emocionante. Mas é um pouco chocante, não é? Quer dizer, o mundo inteiro enlouqueceu”, declarou.

Atualmente com 63 anos de idade, ela concentra agora de artista feminina mais velha a alcançar a primeira posição no Reino Unido.

“Quero dizer, ok, é um momento terrível em muitos níveis para as pessoas. Muito difícil. Mas também é um momento em que coisas incríveis estão acontecendo”, comemorou.

Além disso, com “Stranger Things”, essa foi a primeira que Kate atingiu o top 10 da Billboard Hot 100. A cantora sempre foi bem sucedida nas paradas do Reino Unido, mas nunca tinha alçado voo tão alto nos Estados Unidos - mercado que boa parte dos artistas internacionais miram.

E para quem conheceu a faixa agora e gostou, uma novidade: uma versão remixada de “Running Up That Hill (A Deal with God)” para as Olimpíadas de 2012 está na trilha do novo trailer, tornando provável que também alcance altos postos nas paradas.

