Chay Suede avisa que seu personagem em ‘Travessia’ terá ‘caráter dúbio’

Depois de participar de “Amor de Mãe”, Chay Suede já está pronto para assumir um novo personagem na Globo. O ator está escalado para “Travessia”, a próxima novela do horário nobre, onde vai ser um dos protagonistas.

Segundo o ator, seu personagem na novela de Gloria Perez terá um caráter dúbio: “Não posso dizer se ele é ou não um vilão, mas é um cara de caráter dúbio, patinando”, revelou o famoso durante uma entrevista para a revista GQ.

Na trama da Globo, o personagem de Chay Suede cresceu no Maranhão e namora uma amiga de infância, vivida por Lucy Alves. Sendo um arquiteto, ele vai buscar preservar as casas históricas de São Luís, mas acaba mudando para o Rio de Janeiro.

Ele ainda revelou detalhes de uma cena da novela, que está prevista para estrear em outubro: “Um dia, esse cara, que é um arquiteto, vai para o Rio para conversar com alguém da construtora que quer derrubar as fachadas. Quando chega lá e vê toda aquela riqueza, ele fica balançado”, contou o ator.

Além das gravações no Brasil, a produção de dramaturgia viaja para Europa, onde vai filmar algumas cenas com parte do elenco principal. No continente, as cenas serão rodadas em Lisboa.

Vanessa Giácomo, Dandara Mariana, Giovanna Antonelli, Alexandre Nero e Romulo Estrela estariam confirmados na nova novela de Gloria Perez. Uma curiosidade é que Giovanna Antonelli e Alexandre Nero foram confirmados como Helô e Stênio, personagens que fizeram parte de “Salve Jorge”.

No entanto, “Travessia” acabou sofrendo com algumas baixas. Por causa de agenda, os atores Mônica Martelli e Alexandre Borges deixaram o elenco do folhetim.

A atriz, famosa por seus personagens cômicos, deixou a trama devido aos seus compromissos com a peça “Minha Vida em Marte”, segundo informações da jornalista Patricia Kogut, do jornal O Globo.

Já Alexandre Borges, que foi reservado para o folhetim, foi retirado de “Travessia” após a Globo decidir os novos rumos da produção, que incluíram mudar alguns nomes do elenco principal.

