Campeão de ‘A Fazenda’ aparece de bruços após procedimento estético

Rico Melquíades, vencedor de “A Fazenda 13″, segue fazendo sucesso nas redes sociais. No entanto, o seu humor debochado não é mais o centro das atenções dos fãs, que acabam comentando mais sobre as mudanças físicas do famoso.

Nesta terça-feira (21), Rico aproveitou o assunto para mostrar o resultado de alguns procedimentos estéticos que fez recentemente. No Instagram, ele explicou, por meio dos Stories, porque decidiu realizar os preenchimentos nas coxas e nádegas.

“Eu tenho uma dificuldade muito grande em ganhar volume nas pernas e na bunda. E tem umas amigas que já tinham feito esse procedimento e eu resolvi fazer”, contou o ex-participante do reality show da Record TV, que aparece deitado de bruços por conta do procedimento realizado no Paraná.

"A Fazenda": Rico Melquíades mostra resultado de novo procedimento estético (Reprodução/Instagram)

Em seguida, o humorista contou um pouco sobre o pós-operatório e acalmou os seguidores: “A recuperação é tranquila. Só está um pouco dolorido”, comentou o artista, que brincou ainda que não vai comprar mais roupas, apenas cuecas.

Vale lembrar que Rico Melquíades também já comentou sobre o uso de anabolizantes. Em entrevista ao “The Noite”, programa de Danilo Gentili no SBT, o famoso contou o segredo para mudar o corpo rapidamente e disse que começou a fazer reposição hormonal.

“Eu era muito magro, pesava 58 quilos. Agora tô tomando bomba. Anabolizante, que é uma coisa mais chique. Reposição hormonal. Já tomei corticoide para engordar. Aí de 58 foi para 120 quilos, na injeção e remédio”, contou o influenciador digital.

Rico Melquíades, que também participou do reality show “De Férias com o Ex” (MTV Brasil), aproveitou para fazer uma avaliação de sua participação no programa da Record TV: “Ter jogado o café... Mexi com todos. Porque eu sabia que ia atingir eles. Era aquele pobre exibido, metido. E brigava com o povo, humilhava o povo. Sempre quis ser do contra e aparecer”, disse o humorista.

O vencedor da 13ª temporada do “A Fazenda” revelou ainda sobre o prêmio de R$ 1,5 milhão: “Nem mexi nesse dinheiro ainda. Está todo investido e aplicado, só posso mexer daqui um ano. Prometi tudo a homens, então falei ‘tira da minha frente’”.

