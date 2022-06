Acidente afasta Irandhir Santos das gravações finais de ‘Pantanal’

Irandhir Santos, que interpreta o personagem João Lucas na segunda fase do remake de “Pantanal”, sofreu um acidente e está afastado das gravações finais da novela da Globo.

Segundo informações do colunista Lucas Pasin, do UOL, o ator teria caído do cavalo durante uma gravação e precisou ser levado ao hospital, onde acabou passando por uma cirurgia no ombro.

Em "Pantanal", Irandhir Santos interpretou Joventino (primeira fase) e José Lucas (segunda fase) (Reprodução)

Ainda de acordo com informações da coluna, o ator gravava cenas finais de “Pantanal” quando sofreu o acidente. Inicialmente ele foi levado para um hospital no Mato Grosso do Sul após reclamar de dores no ombro.

O acidente, no entanto, não deve tirar José Lucas do final da novela, já que Irandhir deve retornar ao set de filmagem na próxima semana. De acordo com o site, ele foi transferido para um hospital de Recife e está fazendo fisioterapia.

Fim das gravações

As gravações externas da novela “Pantanal” foram finalizadas antes do tempo previsto e o elenco que estava no Mato Grosso do Sul acabou retornando para o Rio de Janeiro, onde as filmagens serão finalizadas.

O intuito é evitar que os funcionários testem positivo para a doença e para isso algumas mudanças ocorreram. De acordo com a publicação, o fim das filmagens do folhetim foram antecipadas em uma semana.

“Pantanal”: José Leôncio (Marcos Palmeira) ao lado de seus três filhos (Divulgação/Globo)

“Os Estúdios Globo estão acompanhando o desdobramento e os impactos da covid-19 e, sempre que necessário e de acordo com as melhores práticas das áreas de saúde, revisita e atualiza os protocolos para viabilizar o trabalho nos sets com segurança para todos os envolvidos”, informou a emissora em um comunicado.

A Globo ressalta ainda que o elenco é dividido em núcleos e, por isso, as gravações acontecem em momentos diferentes. Antes de gravar, esses grupos de atores são testados e caso aconteça de surgir algum resultado positivo, aquele grupo não grava e as outras filmagens seguem o que está previsto.

