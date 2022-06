A verdade sobre a decisão da Rainha de arquivar a investigação contra Meghan Markle

A denúncia de que Meghan Markle teria assediado moralmente seus assessores enquanto trabalhava na Coroa britânica parece ter finalmente chegado a um resultado. Uma reportagem do Sunday Times de Londres revelou que o relatório final resultou em mudanças nas “políticas e procedimentos” que regem o tratamento dos funcionários da monarquia.

Segundo a publicação, a Rainha Elizabeth pagou uma empresa privada para que fizesse uma investigação independente dentro da área de recursos humanos do Palácio de Buckingham.

As conclusões do suposto relatório de assédio moral não foram divulgadas, mas citaram um porta-voz de Meghan Markle negando todas as alegações de assédio moral e acrescentando que ela estava “triste com este último ataque à sua personagem, particularmente como alguém que foi alvo de assédio moral”.

Entenda a confusão

Para quem não lembra, em 3 de março de 2021, o jornal britânico The Times publicou um relatório em uma reportagem na qual assessores da realeza britânica confirmaram terem sido vítimas de assédio moral por parte de Meghan Markle em 2018. De acordo com o jornal, um dos assistentes pessoais mais próximos da Duquesa de Sussex teria feito uma denúncia de intimidação durante a sua estadia no Palácio de Kensington.

Esse “vazamento” de informações de dentro do Palácio para a imprensa britânica curiosamente aconteceu dias antes da veiculação da entrevista de Meghan e Harry à Oprah Winfrey.

Essa foi a entrevista que, dentre outras coisas, Meghan revelou que membros da realeza teriam feito comentários racistas sobre ela e seu filho e que tinha inclusive tido pensamentos suicidas, sem obter nenhuma ajuda psicológica da Coroa.

O funcionário da Coroa responsável por ter divulgado essa informação para a imprensa foi Jason Knauf, ex-assessor de Meghan Markle.

Outro fato no mínimo curioso é que Jason Knauf, ao invés de ter sido desligado da Coroa britânica, parece ter ganhado uma promoção: já que depois ele foi contratado como diretor executivo da Fundação Real do Príncipe William e de Kate Middleton (The Royal Foundation of The Duke and Duchess of Cambridge). Ele acabou pedindo demissão em maio do mesmo ano alegando ter tido outras propostas.