‘Pantanal’: Entenda como Marcelo vai descobrir a verdade sobre seu pai

A chegada da segunda família de Tenório (Murilo Benício) ao Pantanal vai movimentar ainda mais a vida de Maria Bruaca (Isabel Teixeira) e Guta (Julia Dalavia), que além de conviver com a amante do fazendeiro terão que buscar viver em harmonia com os três filhos de Zuleica (Aline Borges).

Zuleica (Aline Borges) e Tenório (Murilo Benício) são amantes no remake de "Pantanal" (João Miguel Júnior/Globo)

Mas, ao longo da história, Guta e os fãs da novela da Globo vão descobrir que Marcelo (Lucas Leto) não é filho de sangue de Tenório e a revelação levanta o questionamento de quem seria o pai do jovem e se ele vai aparecer na trama do horário nobre.

Segundo o roteiro original, o pai de Marcelo é um militar que estuprou Zuleica por causa de um protesto durante a ditadura militar, antes dela conhecer Tenório. Na trama de Benedito Ruy Barbosa ele não é citado por nome e não tem nenhum flashback, mas Zuleica conta toda a verdade após ser pressionada por Guta e pelo filho, após a amante contar que eles não são irmãos e que por isso podem namorar.

Aline Borges será Zuleica em 'Pantanal'; saiba mais sobre a personagem (Foto: Divulgação/Globo)

Na cena criada por Benedito Ruy Barbosa, em 1990, Zuleica afirma que, ao lado de uma amiga, escreveu em um muro a frase “faça amor, não faça guerra” e ao fugir de um protesto contra a ditadura em seu último ano da faculdade acabou sendo pega por um militar.

LEIA TAMBÉM: Jojo Todynho volta a falar sobre sua saída da igreja evangélica: ‘Desanimei’

“De repente apareceram ‘os homens’, pegaram a gente, quase quebraram o meu braço e jogaram a gente no camburão. Quando me dei por mim, estava estirada no chão com um encapuzado em cima de mim berrando”, cona a personagem na novela da TV Manchete, deixando Marcelo transtornado. Na época, o jovem estudante pediu para que a mãe ficasse quieta, mas ela resolveu terminar a história, relevando que Tenório ficou tão feliz em ter um filho homem que quando ele nasceu ela acabou escondendo a verdade para o amado.

Pantanal: veja os atores que ainda devem entrar na novela

Mas, segundo Patrícia Kogut do jornal O Globo, no remake da Globo, a revelação feita será que o pai de Marcelo é um médico que estuprou Zuleica enquanto ela trabalhava de enfermeira em um hospital e, até o momento, não se sabe se haverá flashes no remake da Globo.

Além de Marcelo, Zuleica é mãe de Renato (Gabriel Santana) e Roberto (Cauê Campos), que são filhos legítimos de Tenório. Os dois nasceram depois de Marcelo, Renato é o filho do meio enquanto Roberto é o caçula da família.

LEIA TAMBÉM: Paula Barbosa, de ‘Pantanal’, chama atenção de seguidores por foto sensual