Novo trailer de ‘Thor: Amor e Trovão’ mostra o papel dos Guardiões da Galáxia no filme

Com estreia agendada para dia 7 de julho nos cinemas brasileiros, ‘Thor: Amor e Trovão’ pode significar o último filme de Chris Hemsworth no papel de Thor Odinson, o deus do trovão. Um novo trailer trouxe um vislumbre de mais cenas do filme, além de mostrar como os Guardiões da Galáxia se encaixam na história. Veja abaixo:

O novo trailer também mostra como Valquíria (Tessa Thompson) terá um papel crucial na trama. ‘Thor: Amor e Trovão’ traz Jane Foster de volta, onde ela assumirá o manto da Poderosa Thor e empunhará o Mjölnir.

A trama do novo filme mostrará como os heróis galácticos da Marvel se unirão para derrotar um novo vilão, Gorr, o Deus Açougueiro (Christian Bale), um homem determinado a exterminar todos os deuses do universo. Além de ter uma missão genocida, Gorr empunha uma espada mística capaz de destruir planetas inteiros, transformando-o em uma ameaça que ameaça toda a vida.

Como mostra o novo trailer, o povo de Nova Asgard se tornará um dos alvos de Gorr, porque Odinson tenta fazer um discurso para animar os asgardianos. Infelizmente, a fala de Thor é interrompida por Miek, que faz barulhos perturbadores com um marcador sobre um quadro branco.

Como os trailers anteriores já provocaram, Miek se tornou assistente de Valkíria na próxima sequência, ajudando a cuidar da política de Nova Asgard. O novo trailer também revela que os Guardiões da Galáxia lutarão ao lado de Thor várias vezes.

‘Thor: Amor e Trovão’ traz de volta Chris Pratt como Peter Quill / Star-Lord, Dave Bautista como Drax the Destroyer Pom Klementieff como Mantis, Karen Gillan como Nebula, Vin Diesel como a voz de Groot, Bradley Cooper como a voz de Rocket, e Taika Waititi como a voz de Korg.

Considerando que a sequência tem o menor tempo de execução de qualquer filme do MCU (da sigla em inglês Marvel Cinematic Universe) nos últimos cinco anos, os Guardiões provavelmente ajudarão a lutar contra Gorr em algum momento.

Por fim, o novo trailer dá-nos mais imagens do duelo entre Valquíria e Gorr. Como mostra o novo trailer, Valquíria está empunhando os relâmpagos de Zeus (Russell Crowe) durante a luta.