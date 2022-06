Fotos mostram como o elenco de ‘Pantanal’ se despediu das gravações

O clima de despedida das gravações do remake de “Pantanal” continuam surgindo nas redes sociais dos atores que fazem parte do elenco da novela da Globo.

Recentemente, Aline Borges, Bella Campos e Lucas Leto se despediram da locação principal da trama de Bruno Luperi, localizada no Mato Grosso do Sul, e agradeceram o tempo que passaram por lá.

A intérprete de Zuleica, amante de Tenório (Murilo Benício) postou uma foto onde aparece sentada em um tronco de árvore e aproveita para agradecer os momentos vividos próximo da natureza. Na legenda, a atriz escreveu: “Pantanal…Te trago em mim”.

O ator Lucas Leto, que interpreta Marcelo, que é filho de Zuleica, foi um dos últimos a desembarcar na região, mas já divulgou sua homenagem ao destino. Em seu perfil no Instagram, ele exibiu alguns registros dos seus últimos dias ao lado dos colegas e da natureza.

“Acabou aqui no Pantanal! Precisamos ver a imensidão do todo e se se sentir pequeno para depois se ver grandão. Meus medos agora são outros, meu zói brilha diferente. Experiência inesquecível! Obrigado, novos amigos, obrigado! PANTATCHAU”, escreveu o ator baiano.

Já Bella Campos, que interpreta a Muda, também se despediu em seu Instagram. Ela agradeceu ao Pantanal pela experiência e por sua primeira novela.

Para quem não sabe, as gravações externas da novela “Pantanal” foram finalizadas antes do tempo previsto e o elenco que estava no Mato Grosso do Sul acabou retornando para o Rio de Janeiro, onde as filmagens serão finalizadas.

Segundo informações do jornal O Globo, a direção da novela está seguindo um protocolo determinado pela emissora nas gravações das novelas e com o aumento de casos de covid-19 na região, os trabalhos por lá foram acelerados.

O intuito é evitar que os funcionários testem positivo para a doença e para isso algumas mudanças ocorreram. De acordo com a publicação, o fim das filmagens do folhetim foram antecipadas em uma semana.

“Os Estúdios Globo estão acompanhando o desdobramento e os impactos da covid-19 e, sempre que necessário e de acordo com as melhores práticas das áreas de saúde, revisita e atualiza os protocolos para viabilizar o trabalho nos sets com segurança para todos os envolvidos”, informou a emissora em um comunicado.

Filó (Dira Paes), José Leôncio (Marcos Palmeira) e Irma (Camila Morgado) vivem conflitos em "Pantanal" (Divulgação/Globo)

A nota disse ainda que a Globo segue o protocolo contra o coronavírus, que contempla diversos cenários para garantir a segurança de toda equipe envolvida nos trabalhos. Mas, não informa se algum ator foi infectado durante as gravações do remake da novela “Pantanal”.

A Globo ressalta ainda que o elenco é dividido em núcleos e, por isso, as gravações acontecem em momentos diferentes. Antes de gravar, esses grupos de atores são testados e caso aconteça de surgir algum resultado positivo, aquele grupo não grava e as outras filmagens seguem o que está previsto.

