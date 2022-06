Este foi o comentário incrivelmente protetor que William fez para Lady Di

Que Lady Di sofreu com a intensa perseguição, especialmente da mídia britânica nos anos 1980 e 1990, isso não é novidade. Mas ela não foi a única: nos últimos cinco anos, Meghan Markle, esposa do príncipe Harry, foi perseguida, teve reportagens negativas divulgadas e até declarações racistas publicadas em meios de imprensa daquele país.

Inclusive, essa perseguição da mídia foi um dos motivos relatados por Meghan e Harry para sua saída da Coroa no começo de 2020. Ambos vivem agora nos Estados Unidos, longe das tarefas da realeza britânica, junto aos seus dois filhos, Lilibet e Archie.

Mas, a princesa Diana não teve essa opção. Mesmo após a separação do príncipe Charles, Diana continuava a ser pauta na mídia, chegando até a ter pensado em mudar-se para os Estados Unidos. Infelizmente, ela faleceu antes de concretizar esse plano.

Seus dois filhos, os príncipes William e Harry, sentiram como tudo isso era difícil para sua mãe, e William assumiu especialmente o papel de protetor, de acordo com o autor real Robert Jobson.

Em um trecho de sua biografia de 2011 ‘William And Kate: The Love Story - A Celebration Of The Wedding Of The Century’, Jobson revelou que o príncipe, quando tinha apenas 10 anos, até pensou em escolher uma carreira que tornaria a vida de sua mãe mais fácil.

O príncipe William disse uma vez à princesa Diana que queria ser policial para que ele “pudesse protegê-la”.

“Sempre que Diana se sentia insegura, William estava lá para ela. Ele uma vez disse a ela que queria ser policial para poder protegê-la. O coração dela deve ter doído de amor por suas palavras sinceras”, escreveu o autor.

Isso tudo na época em que o casamento da princesa com o príncipe Charles estava implodindo, e Jobson escreveu que ela se apoiava no filho mais velho para obter apoio.

“Ela escolheu seu filho como confidente neste momento crucial de sua vida. Alguns psicólogos afirmam que quando um casamento é difícil, a mãe muitas vezes recorre ao filho mais velho ou mais velho para o tipo de apoio emocional e conselho que ela normalmente esperaria receber de seu marido. Foi o que Diana fez e às vezes ela simplesmente foi longe demais, sobrecarregando William com fardos e paranóia”, escreveu o autor.