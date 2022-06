Esta foi a tradição real que Lady Di quebrou no dia do nascimento de William

Em 21 de junho de 1982, Diana de Gales deu à luz ao seu filho primogênito: o príncipe William. Diana teve um longo trabalho de parto, de 16 horas, mas o bebê nasceu com segurança às 21h03, horário local de Londres, pesando 3,3 kg.

William foi o primeiro herdeiro do trono britânico a nascer em um hospital e esta foi a primeira regra real que Diana quebrou em favor de seus filhos. Embora ele não tenha sido o primeiro bebê real a nascer em um hospital, já que os filhos da princesa Anne nasceram lá em 1977 e 1981, era tradição que os bebês reais nascessem em casa.

Multidões se reuniram do lado de fora do St Mary’s Hospital, em Londres, para ter um vislumbre do recém-nascido real. E outros milhares foram ao Palácio de Buckingham para ouvir o anúncio de que o príncipe William nasceu.

Há informações também de que foi o próprio príncipe Charles que, ouvindo o pedido de Diana de ter um parto em um hospital, fez questão de que isso acontecesse. Isso estabeleceu uma nova tendência de que seus filhos e seus outros parentes reais continuariam nas décadas seguintes.

Veja também: Este foi o presente generoso que a Rainha deu a William de aniversário

Tradicionalmente, o futuro pai esperava do lado de fora da sala de parto enquanto sua esposa estava dando à luz. O príncipe Philip é famoso por ter jogado squash e passeado pelos jardins do palácio enquanto a rainha dava à luz seus filhos.

O príncipe Charles, no entanto, estava presente quando Diana, princesa de Gales, deu à luz os príncipes William e Harry no Hospital St Mary, em Paddington, em 1982 e 1984, respectivamente.

Mais tarde, o príncipe escreveu sobre sua experiência para sua madrinha Patricia Brabourne: “Estou tão agradecido por estar ao lado da cama de Diana o tempo todo porque no final do dia eu realmente senti como se tivesse compartilhado profundamente o processo de nascimento e como um O resultado foi recompensado ao ver uma pequena criatura que nos pertencia, embora parecesse pertencer a todos os outros também!”.

Diana tinha apenas 20 anos quando deu à luz o príncipe William e, na verdade, deu à luz naturalmente em pé.