‘Encontro’: Ary Fontoura fala como as redes sociais o ajudaram durante o isolamento: ‘Foi uma surpresa’

O ator Ary Fontoura foi o convidado surpresa do programa “Encontro”, da TV Globo, na manhã desta terça-feira (21). Ele falou sobre o sucesso que tem feito nas redes sociais aos 89 anos e destacou que a interação com os fãs foi importante para que ele enfrentasse o período de isolamento em função da covid-19.

“Foi uma surpresa. Na verdade, eu estava em São Paulo quando começou a acontecer tudo, a questão do isolamento, e lá em fiquei por dez meses dentro de um apartamento. Aí eu digo: ‘meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa’. E daí eu tenho um assessor, chamado Rodrigo, que me disse para abrir uma página no Instagram”, contou ele.

O ator disse que quis saber mais sobre o objetivo desse perfil na rede social, já que não sabia nada sobre tecnicamente falando. “Ele me disse que essa parte técnica era pra deixar com ele e eu deveria entrar com os vários conteúdos e tudo mais”, disse.

“Ele me disse pra mostrar a minha vida dentro de casa e achei interessante, mas disse que só iria aceitar se eu pudesse me corresponder com as pessoas....e daí começou.”

Questionado por Fátima Bernardes se gosta de responder aos seguidores, o ator respondeu: “Gosto, claro, é evidentemente que agora as coisas ficaram um pouquinho mais difícil, já que a página cresceu graças a Deus. E nós estamos aproveitando todas as possibilidades que essa página oferece”, destacou.

Atualmente com 4,2 milhões de seguidores no Instagram, Ary faz sucesso com posts, receitas e usando fantasias. Ele disse que sempre procura divertir o seu público, mas já recebeu as mais diversos tipos de mensagens:

“Eu recebia algumas lindíssimas, outras tristíssimas, mas sempre contornando e me colocando no lugar das pessoas. Uma delas me disse que, naquela semana, praticamente tinha perdido a família toda [em função da covid-19] e que estava só. Então, foi uma situação que tive que contornar e ela virou praticamente uma amiga”, relatou Ary.

O último trabalho do ator na TV Globo foi uma participação na série “Sob Pressão”, no ano passado. Já em uma novela inteira, foi em “A Dona do Pedaço”, em 2019.

