Conheça a jovem que alcançou mais de 20 mil seguidores após viralizar cantando em trem

Alice K viralizou nas redes sociais após a publicação de um vídeo cantando o hit “Envolver”, de Anitta, em um trem no Rio de Janeiro. Hoje, a jovem de 26 anos conta com mais de 21,6 mil seguidores no Instagram e já contabilizou mais de 6 milhões de visualizações no TikTok em apenas uma publicação.

O portal “O Globo” publicou uma reportagem nesta terça-feira (21) em que traz detalhes sobre a vida de Alice.

Ela nasceu no subúrbio carioca e começou a cantar na igreja. Mora no bairro de Guadalupe e tem orgulho do trabalho no vagões.

Segundo a reportagem, Alice começou a se interessar por música ainda criança por influência do pai, que passava horas ouvindo discos e CDs. Aos 11 anos, ela teve a primeira experiência de cantar em frente a uma plateia, na igreja. Mãe aos 18, foi trabalhar com telemarketing para sustentar o filho.

Dois anos depois, um episódio marcou sua vida. Quando estava a caminho da faculdade, três rapazes entraram no trem e começaram a cantar.

“Achei incrível a apresentação deles e senti uma vontade enorme de cantar junto. Pedi, perguntei se eles permitiam. Cantei ‘Love never felt so good’, do Michael Jackson, e todo o vagão começou a me aplaudir. Soltei a voz. Foi uma sensação espetacular”, contou.

Alice começou a cantar com eles, mas meses depois se separou e voltou a trabalhar formalmente.

Em 2020, foi demitida e usou o dinheiro da rescisão para comprar uma caixa de som, um microfone e um pedestal. Voltou aos vagões e, em março deste ano, grávida do segundo filho, viralizou nas redes sociais ao cantar o sucesso de Anitta.

Até Anitta chegou a postar a apresentação em sua conta do Instagram, e as comparações fizeram com que Alice ficasse conhecido como “Anitta do trem”.

Os sonhos da jovem são ambiciosos: cantar uma música com Anitta e assinar contrato com uma gravadora. “Acredito que tudo acontece na hora que tem que acontecer”, diz.

Assista a alguns dos vídeos de Alice K: