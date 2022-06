Ana Maria Braga anuncia nas redes sociais: ‘Brasil, estamos voltando’

Ana Maria Braga esteve mais um dia ausente do “Mais Você”, mas tranquilizou os fãs ao anunciar na manhã desta terça-feira (21), nas redes sociais, que daqui a pouco estará de volta.

A loira postou um vídeo no feed do Instagram em que visita uma vinícola e fala sobre o turismo de vinho em Portugal. Na legenda, escreveu: “Turismo de vinho! Essa viagem foi uma delícia! Obrigada, Portugal! Brasil, estamos voltando”.

Confira:

Mal estar na Globo?

Segundo o colunista Alessandro Lo Bianco, do “A Tarde é Sua”, a TV Globo realizou uma reunião na última segunda-feira (20) após Ana Maria Braga não ter aparecido para apresentar seu matinal.

A comandante do “Mais Você” teria avisado a direção em cima da hora que não estaria presente nos estúdios ontem. O combinado, no entanto, era que ela retornasse ao Brasil no fim de semana.

“Ela disse que só teria um motivo pessoal. A Globo ficou muito chateada. No programa ela anunciou que estava de volta nesta segunda e é justamente isso que deixou a emissora de calças curtas. Ela avisou só ontem que não voltaria e que estaria chegando na quarta-feira”, contou Alessandro Lo Bianco.

Segundo o jornalista, a Globo avisou que as folgas fora das férias passarão a vetadas. “Pediram que fosse avisado que será um ano intenso e não serão aceitas folgas fora de licença médica. Tudo isso por causa de anunciantes que estão insatisfeitos com trocas durante a manhã.”

Motivo da viagem a Portugal

Na semana passada, Ana Maria Braga anunciou que iria para Portugal para pagar uma promessa. “Eu tenho uma promessa que eu fiz lá atrás, quando eu tive câncer a primeira vez na vida, de ir visitar a Nossa Senhora de Fátima lá em Fátima pelo menos uma vez por ano. E aí eu preciso sempre achar uma vaga na minha vida para poder ir lá”, disse ao final do programa.

Ana Maria foi a Portugal pagar promessa Instagram (Reprodução)

“Então eu queria pedir licença para vocês porque nós vamos ter o feriado de Corpus Christi agora, amanhã. Então, a partir de amanhã, eu vou lá ver a Nossa Senhora de Fátima em Portugal, cumprir a minha promessa. É bem rapidinho, vou lá e vou orar por todos vocês”, completou.

Desde quinta, o matinal tem sido apresentado por Fabricio Battaglini e Thalita Morete. Ana Maria, porém, fez uma série de entradas ao vivo, direto do Exterior, contando detalhes de sua viagem.

