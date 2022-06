VÍDEO: Cantora Joelma se desequilibra e cai com as pernas para o ar durante show na Bahia

A cantora Joelma levou um tombo enquanto se apresentava na cidade de Medeiros Neto, na Bahia, no domingo (19). Ela se desequilibrou enquanto dançava uma coreografia e acabou caindo, ficando com as pernas para cima (veja abaixo).

Logo depois da queda a cantora já levantou e continuou cantando, rindo da situação. O show seguiu em frente, mostrando que ela estava bem.

No último dia 28, Joelma chamou a atenção dos fãs ao aparecer com o rosto inchado durante um show em no município de Parauapebas, no sudeste do Pará. Nas redes sociais, muitos comentários passaram a circular citando a aparência física da cantora.

Na ocasião, a assessoria disse que Joelma foi diagnosticada com covid-19 em 18 de janeiro deste ano. Essa foi a quarta vez que ela enfrenta a doença e “os inchaços são sequelas e ela está em tratamento”.

Logo depois, a cantora postou uma sequência de três fotos no Instagram com a legenda: “Seja forte e corajoso”.

No dia 6 de junho, ela foi internada no Hospital São Luiz Itaim, em São Paulo, para passar por um check-up, quando foi diagnosticada com esofagite, gastrite e um edema, complicações possivelmente decorrentes da infecção pelo coronavírus. Durante a internação, houve melhora significativa do quadro de edema. Ela recebeu alta na manhã do último dia 11 e já seguiu com seus shows.

Nova turnê

A cantora Joelma subiu no palco da festa de São João da Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro, na madrugada do último sábado (4), para estrear sua turnê “Isso é Calypso”.

Durante a apresentação, a cantora comentou sobre sobre sua aparência. “Com sequela ou sem sequela, eu vim aqui fazer essa turnê”, disse, agradecendo o carinho dos fãs.

Joelma seguiu: “É a quarta vez que pego covid. E toda vez que eu pego, voltam as sequelas todas de novo. E a principal é o inchaço. Não sei quem está passando por isso, mas tem muita gente passando. Não é só eu. Tem muita gente que perdeu seus entes queridos, mas está de pé e é isso que importa”.

Após o show, a artista não recebeu ninguém em seu camarim. Segundo sua assessoria, ela estava passando mal.

