Simaria expõe detalhes sobre relação com Simone no ‘Domingo Espetacular’

A cantora sertaneja Simaria deu uma entrevista ao programa “Domingo Espetacular”, da TV Record, exibida na noite de ontem (19). Na conversa, que foi gravada antes do anúncio da pausa na agenda de shows, a cantora deu detalhes sobre a relação com a irmã.

Simaria contou que se sente controlada. “Às vezes ficam me controlando. ‘Cala a boca, não fala isso’. Cara, com 40 anos não vou mais me calar, entende? Vou falar o que acho que é certo. Vencemos juntas. Mas não significa que porque vencemos juntas tem que morrer como duplinha, para sempre. Mantendo o respeito, não quebrando a irmandade, vai dar sempre certo”, disse.

A famosa contou ainda que não fazia questão de ganhar presente de aniversário de Simone. “Não queria presente de milhões, única coisa que pedi pra ela foi pra ela cantar uma música comigo. Eu quero que as pessoas escutem a música, que faz parte da minha alma, do meu sangue, eu não escolhi a música, a música me escolheu. O que eu queria mesmo era só que ela cante comigo a música Amiga e pra mim tá tudo certo, não quero presente caro.”

Ainda segundo Simaria, a decisão de fazer uma grande festa de 40 anos se deu porque sentia que fez demais pelos outros e muito pouco por ela própria.

Relação com o pai

Outro assunto abordado na entrevista foi a relação com o falecido pai, Antônio.

Segundo Simaria, a morte do genitor foi um momento determinante em sua vida, já que a partir daquele momento teve que assumir a responsabilidade na família. “Não é que eu gosto de cuidar de tudo, é o dom que Deus mandou (…) Eu ia pras reuniões do meu irmão, comecei cantando com o Frank Aguiar, comecei a sustentar a família com 14 anos (…) Sempre fui uma mulher à frente do meu tempo”, frisou.

