Lucas Bissoli curte festa de São João e conhece mãe de Eslovênia: “aprovadíssimo”

Aproveitando as férias para conhecer a cidade natal da namorada e aproveitar os festejos juninos, o ex-BBB Lucas Bissoli teve a oportunidade de conhecer a mãe da namorada, a também ex-BBB Eslovênia Marques, no último sábado, em Caruaru.

Finalmente Dona Kilma e seu Antônio tiveram a oportunidade de ver de perto o futuro genro, que até então só conheciam pela televisão. A imagem do encontro foi postada por Eslô em suas redes, onde Lucas fez questão de perguntar, em tom de brincadeira se estava aprovado pela futura sogra: “Aprovadíssimo”, respondeu dona Kilma.

Lucas Bissoli e a mãe de Eslovênia, dona Kilma (Reprodução / Instagram)

Eslovênia também assinou embaixo da declaração de sua mãe e brincou no vídeo: “Mainha apaixonada nele.”

SÃO JOÃO DE CARUARU

O casal foi visto ainda se divertindo nas festividades de São João em Caruaru, considerado o maior do Brasil.

Nas imagens compartilhadas por Eslovênia no TikTok, o casal aparece se divertindo no camarote enquanto o forró corre solto e não deixa ninguém ficar parado. “Alguém tem alguma dúvida que ele amou?”, postou na legenda do vídeo

Confira o vídeo:

Embaixadora

A presença de Eslovênia no São João do Caruaru foi mais que uma coincidência ou uma visita à família. A modelo foi convidada no início do mês para ser a embaixadora da festa de São João de Caruaru.

Quando soube da notícia, ela correu para postar a novidade para seus fãs e falar sobre sua emoção em representar suas origens:

“‘Se tô no norte, se tô no sul, nunca me esqueço de Caruaru’. É com esse trechinho da música Cidadão de Caruaru, eternizada na voz de Luiz Gonzaga, que eu venho anunciar uma das notícias que mais me deixou feliz e realizada! Eu sou, oficialmente, embaixadora do São João de Caruaru.”

“Representar uma festa tão importante e cultural para o meu povo, me deixa completamente emocionada e orgulhosa, o São João corre no sangue do caruaruense desde o momento que ele nasce e poder estar vivendo essa festa novamente, depois de anos sem acontecer, está sendo mágico. Avante, minha Caruaru, faça o melhor São João do mundo, como de costume”, concluiu.