Este ator de ‘Stranger Things’ já esteve em ‘Crepúsculo’ e ‘Harry Potter’

Ao longo das três primeiras temporadas, as crianças de Hawkins foram desafiadas por muitos monstros inspirados em Dungeons & Dragons, do Demogorgon ao Devorador de Mentes. Na 4ª temporada de ‘Stranger Things’, eles enfrentam uma criatura inspirada no vilão talvez mais poderoso de D&D: o feiticeiro que virou um deus, Vecna.

Os fãs estão lidando com muitas emoções, cheias de cenas de ação, combate a monstros, além de novos personagens, enquanto se perguntam: “Quem chegará ao final da série?”

O novo elenco inclui o ator Jamie Campbell Bower, que assume este papel arrepiante. O rosto de Bower aparece pela primeira vez no episódio cinco, onde ele é apresentado como um ordenança amigável no Laboratório Nacional de Hawkins, enquanto os cientistas fazem experiências em Eleven.

Bower fez sua estréia como Anthony em ‘Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet’ em 2007. Estrelou vários papéis de fantasia, incluindo a saga ‘Crepúsculo, como um dos Volturi, ‘The Mortal Instruments: Cidade dos Ossos’, ‘Harry Potter e as Relíquias da Morte: Parte I’ como o jovem Gellert Grindelwald.

O ator reprisou seu papel de bruxo em Harry Porter em ‘Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald’ de 2018. Bower até fez uma participação especial no clipe ‘Never Let Me Go’ da banda Florence and the Machine em 2012 como o interesse amoroso de Florence Welch.

O ator segue também as carreiras de modelo e músico, sendo vocalista e guitarrista da banda de punk-rock inglesa Counterfeit, que ele co-fundou em 2015.

Seus diversos talentos estão sendo bem explorados na temporada 4 de ‘Stranger Things’, entre os flashs de memória, em que Eleven lembra dos horrores do Laboratório Hawkins e sua transformação em Vecna.

No meio disso tudo o descobrimos como Henry Creel que com poderes sobrenaturais assassinou sua mãe e logo foi levado para experiências com o Dr. Brenner, tornando-se seu primeiro experimento, One. Quando cresceu, um dispositivo foi colocado em seu pescoço para suprimir suas habilidades psíquicas, e ele foi forçado a trabalhar no laboratório.