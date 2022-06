Camilla Parker Bowles abre o jogo sobre o caso com Charles: “Fui criticada durante muito tempo”

Em uma entrevista recente à Vogue britânica, Camilla Parker Bowles, a duquesa da Cornualha, fez revelações importantes sobre seu casamento com o príncipe Charles e também disse como se sente ao ser tratada ainda como a vilã da história. Sabemos que Camilla foi amante do príncipe Charles enquanto ambos ainda estavam casados com seus antigos cônjuges e agora são marido e esposa.

Os dois se conheceram nos anos 1970 e, mesmo quando Charles se casou com a princesa Diana e Camilla se casou com seu próprio namorado, eles mantiveram sua “amizade próxima” durante seus respectivos casamentos. Demorou quase 30 anos para os dois se tornarem publicamente e oficialmente um casal.

Em 1993, um telefonema íntimo entre Charles e Camilla vazou para a imprensa britânica, causando um grande escândalo. Nos anos que se seguiram, ambos se divorciaram de seus parceiros.

O The Mirror publicou uma transcrição completa de um telefonema, um caso que ficou conhecido como “Camillagate”. O telefonema tinha ocorrido em 1989, mas só vazou para a imprensa 4 anos depois. Na transcrição, os dois falaram sobre seu relacionamento físico e o quanto eles queriam e se importavam um com o outro. As fitas causaram um grande escândalo para a família real e aparentemente confirmaram os persistentes rumores de caso.

No ano seguinte, em 1995, o príncipe Charles apareceu em um documentário de TV sobre si mesmo e foi questionado sobre os rumores de seu caso com Camilla. Quando perguntado se ele havia sido “fiel e honrado” a Diana, ele disse: “Sim, sim... até que se quebrou irremediavelmente, nós dois tentamos”. Quando perguntado sobre Camilla, ele disse: “Ela é amiga há muito tempo e continuará sendo amiga por muito tempo”.

Na entrevista à Vogue, Camilla admitiu o quão difícil era para ela ser vista essencialmente como a vilã que acabou com o casamento do príncipe Charles e da princesa Diana.

“Fui escrutinada por tanto tempo que você só tem que encontrar uma maneira de conviver com isso. Ninguém gosta de ser olhado o tempo todo e, você sabe. Fui criticada durante muito tempo. Mas acho que no final, eu meio que supero isso e sigo em frente. Você tem que seguir com a vida”.

Sobre seu casamento atual com Charles e confronto de agendas, ela disse: “A coisa mais legal é que sentamos e lemos nossos livros em cantos diferentes da mesma sala. É muito relaxante porque você sabe que não precisa conversar. Vocês apenas sentam e ficam juntos”.