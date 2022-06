Após ser visto aos beijos com loira no Rio de Janeiro, Diego Hypolito se declara: ‘Te amo’

O ex-ginasta Diego Hypolito, de 35 anos, virou assunto nas redes sociais depois de ser fotografado aos beijos com uma loira na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na sexta-feira (17). No dia seguinte, ele fez uma publicação no Instagram e marcou o perfil da gata, a bailarina Rafaela Mesquita, de 19 anos. Na legenda, o atleta escreveu: “Te amo”.

A loira também fez uma publicação no seu perfil, parabenizando Diego pelo aniversário e dizendo que o ama. Mesmo assim, em entrevista ao UOL Esporte, ela negou que os dois estejam namorado e disse que são “apenas melhores amigos”.

Diego assumiu publicamente sua homossexualidade aos 32 anos. Na época, falou que se descobriu aos 19, mas que não revelou por medo de que isso afetasse sua carreira como ginasta.

“Eu vivi a solidão de não ter ninguém com quem eu pudesse compartilhar os dilemas de ser uma pessoa gay numa sociedade preconceituosa. Por mais que todo mundo tenha a impressão de que tem muito gay na ginástica, não tem. Todo mundo me zoava, zombava do meu jeito. Eu tinha o sonho de conseguir uma medalha olímpica e faria de tudo para chegar lá, até esconder quem eu era. Eu tinha certeza que se um dia eu saísse do armário publicamente, perderia patrocínios e minha carreira seria prejudicada”, escreveu ele, na época.

“A minha felicidade era a ginástica, então se eu não pudesse ser completo na minha vida pessoal, nem tinha tanto problema. Eu ia continuar a esconder a minha sexualidade para manter vivas as minhas aspirações no esporte. E deu certo, né? Uma medalha de prata em Olimpíada. Dois títulos e outras três medalhas em Mundiais. Mais 69 em Copas do Mundo”, continuou.

“Eu caí duas vezes em duas Olimpíadas, uma vez de cara, outra de bunda no chão, e enfrentei uma síndrome do pânico antes de conseguir a prata na Rio-2016 - contrariando as expectativas de todo mundo, menos as minhas. Realizei meu sonho e virei exemplo de superação para muita gente. Tenho muito orgulho do que fiz. Mas odeio mentir”, contou ele.

LEIA TAMBÉM:

Edu Guedes assume namoro com repórter do Faustão e os dois aparecem coladinhos: ‘Que sorte’