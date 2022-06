Ana Maria Braga diverte seguidores ao relembrar meme: ‘Acorda, Rihanna’

Ana Maria diverte seguidores no Instagram Instagram (Reprodução)

Ana Maria Braga ainda não voltou ao comando do “Mais Você”, mas não deixou de marcar presença nas redes sociais nesta segunda-feira (20). A loira compartilhou em seu feed do Instagram uma cena antiga do matinal da TV Globo que virou meme na época e divertiu novamente seus seguidores.

O vídeo mostra a abertura do programa e, ao fundo, a música “What’s My Name”, da cantora Rihanna. “Tem dia que a gente amanhece assim que nem a Rihanna cantando: ‘qual o meu nome’”, disse a apresentadora, que caiu nas graças da internet.

Na legenda de hoje, Ana Maria escreveu: “Acorda, menina, acorda, Rihanna, a semana já começou”.

Nos comentários, os fãs de Ana Maria se divertiram com a lembrança. “Esse meme nunca fica velho, eu amo”, “Eu acordando cedo” e “Hoje eu to assim” foram apenas algumas das menções.

Ana Maria em Portugal

Na semana passada, Ana Maria Braga foi para Portugal, onde pagou uma promessa. Na última quarta-feira (15), ela avisou os telespectadores que não iria apresentar o “Mais Você” durante o feriado de Corpus Christi e explicou o motivo.

“Eu tenho uma promessa que eu fiz lá atrás, quando eu tive câncer a primeira vez na vida, de ir visitar a Nossa Senhora de Fátima lá em Fátima pelo menos uma vez por ano. E aí eu preciso sempre achar uma vaga na minha vida para poder ir lá”, disse ao final do programa.

“Então eu queria pedir licença para vocês porque nós vamos ter o feriado de Corpus Christi agora, amanhã. Então, a partir de amanhã, eu vou lá ver a Nossa Senhora de Fátima em Portugal, cumprir a minha promessa. É bem rapidinho, vou lá e vou orar por todos vocês”, completou.

Desde quinta, o matinal tem sido apresentado por Fabricio Battaglini e Thalita Morete. Ana Maria, porém, fez uma série de entradas ao vivo, direto do Exterior, contando detalhes de sua viagem.

Ana Maria Braga faz entrada ao vivo de Portugal no 'Mais Você' Globo (Reprodução)

