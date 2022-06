Advogados de mulheres que acusam Marcius Melhem citam ataques à reputação das vítimas

Caso envolvendo Marcius Melhem é pauta no 'Domingo Espetacular' Record (Reprodução)

Reportagem especial do “Domingo Espetacular”, da TV Record, exibida no último domingo (19), trouxe uma nota conjunta dos advogados das oito mulheres que acusam o comediante Marcius Melhem de assédio sexual e moral na época em que ele chefiava o departamento de humor da Rede Globo.

Segundo a nota conjunta das defesas, o humorista tenta “desqualificar as vítimas” no processo. Confira o texto:

“Marcius Melhem foi denunciado por assédio sexual e moral perante a ouvidoria nacional da mulher do Ministério Público por oito mulheres que eram suas subordinadas. Por iniciativa do próprio Ministério Público, as denúncias geraram uma investigação criminal e uma ação civil pública”, começa a nota.

“As denúncias são respaldadas por depoimentos e provas sólidas. O sigilo dos autos protege provas que envolvem, inclusive, a intimidade de terceiros. Atacar as vítimas e tentar desqualificá-las é, infelizmente, uma estratégia comum de acusados de assédio para silenciá-las e desencorajar novas denúncias. Uma repetição da violência, agora como ataque à reputação de quem fez as denúncias. Nada justifica o assédio”, finaliza.

A declaração acontece após a divulgação de que a estratégia de defesa de Marcius Melhem inclui mensagens trocadas entre ele e as atrizes que o acusam.

A reportagem da Record exibiu ainda trechos de uma entrevista que Melhem concedeu ao programa em 2020.

Relembre o caso

A revista “Piauí” publicou uma reportagem em 2020 em que apresentava relatos de que o ator teria cometido assédio sexual contra Dani Calabresa na época em que comandava o humor da emissora.

Após publicação da matéria, a comediante postou um desabafo em seu Instagram. “Para recuperar minha saúde, precisei me defender”, disse na postagem.

Outras mulheres também descreveram tentativas do diretor de agarrá-las à força e mensagens inconvenientes.

Em entrevista ao “UOL”, Marcius Melhem admitiu ter sido “um homem tóxico”, mas negou todas as acusações sexuais.

No início de 2022, a Globo decidiu pelo arquivamento da denúncia de Dani Calabresa contra Melhem por não conseguir confirmar a autenticidade das denúncias. Recentemente, mensagens entre os dois vieram à tona e estão sendo usadas pelo humorista para rebater as denúncias contra ele.

