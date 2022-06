Princesa Diana teve estranha premonição antes de sua morte

Era agosto de 1997 quando a princesa Diana morreu prematuramente em um acidente de carro em Paris. Ela tinha 36 anos e estava acompanhada de seu namorado, Dodi Alfayed, do motorista de ambos e de seu segurança.

Lady Di faleceu quando seus filhos tinham apenas 15 e 12 anos e seu antigo mordomo e amigo pessoal Paul Burrel revelou uma carta enviada à ele pela princesa no mínimo estranha.

De acordo com informações do Ranker, Burrell disse que Lady Di havia escrito uma carta para ele antes de morrer no acidente de carro que dizia: “Esta fase específica da minha vida é a mais perigosa, meu marido está planejando ‘um acidente’ em meu carro, uma falha de freio e um grave ferimento na cabeça para deixar o caminho livre para ele se casar com Tiggy. Camilla não passa de um chamariz, então estamos todos sendo usados pelo homem em todos os sentidos da palavra”.

Tiggy era uma babá que a princesa Diana achava que o príncipe Charles estava tendo um caso. Nunca nada foi comprovado e Tiggy Legge-Bourke deixou seu emprego em 1999, depois de se casar e agora mora no País de Gales.

Tiggy Legge-Bourke, que agora se chama Tiggy Pettifer, foi contratada pelo Príncipe Charles como babá de William e Harry em 1993, logo após a separação de Diana. Ela manteve um relacionamento próximo com os príncipes e compareceu inclusive ao casamento de Meghan e Harry, em 2018, sendo nomeada madrinha do primeiro filho do casal, Archie.

Mas esta não foi a única prova de que Lady Di talvez tenha previsto a própria morte. Segundo o Express UK, a princesa Diana estava convencida de que não sobreviveria para ver seus filhos crescerem. Por isso ela teria gravado fitas de áudio para o príncipe William e o príncipe Harry ouvirem depois que ela morresse. Uma fonte disse: “Ela me disse que fez as fitas para o dia em que não estaria por perto para ajudar a orientar seus meninos”.

A mesma fonte afirmou ao Express UK: “Por mais incrível que tenha sido, Diana sabia que ia morrer jovem” e observou que a mãe filantrópica de dois filhos estava ligada “ao mundo espiritual e aos eventos psíquicos”.

Além de divulgar a carta que ela escreveu para ele, Paul Burrell disse que Diana se encontrou com uma astróloga que poderia tê-la convencido de que uma tragédia acabaria com sua vida

Diana Frank era a astróloga da princesa Diana e, de acordo com o The Sun, Acredite ou não, elas se viam Frank até três vezes por dia. Durante sua última conversa, Frank revelou: “Nós estávamos olhando para o gráfico dela e eu disse a Diana, ‘Oh, há um eclipse.’ Coisas significativas aconteceram com ela quando houve um eclipse, como o anúncio da separação de Charles e o nascimento de William”.