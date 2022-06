O que você vê primeiro diz o que você acha menos atraente em um relacionamento

O que você vê na imagem acima? Sua primeira percepção desta ilustração surrealista pode deixar claro o que você acha menos atraente em um relacionamento.

Segundo o portal The US Sun, existem quatro possibilidades diferentes. Veja novamente e preste bem atenção sobre qual é o ponto para onde seu olhar é direcionado assim que você bate o olho na imagem:

O que você vê primeiro nesta imagem? (Foto: Oleg Shupliak/The Sun US)

A pintura é do artista ucraniano Oleg Shupliak, conhecido por fazer releituras de quadros e figuras famosas na história da arte, de forma surrealista.

Confira o resultado, segundo os especialistas da Your Tango:

Se você viu primeiro o homem irritado

Neste caso, é bem provável que a coisa que você menos gosta são pessoas que deixam o temperamento colérico prevalecer.

Você até se apaixona por quem tem personalidade mais forte e são repletas de paixão, mas não tolera o pavio curto deles.

A dica é não se envolver quando a situação entrar em um momento desses. Isso pode deixar seu parceiro ainda mais irritado, porém ele terá que aprender que, se há algo importante a ser dito, ele deverá ser falado a partir de um momento de calma.

Se você viu primeiro o homem de joelhos

Caso esta tenha sido a parte que te chamou a atenção primeiro, talvez seja provável que você odeia quando as pessoas são carentes.

No começo do relacionamento, tudo são flores e um busca pela presença do outro com bastante frequência. Contudo, chega uma hora em que o que antes era bom passa a ser sufocante.

É preciso existir uma conversa em que cada um entenda o espaço do outro. Tempo para si mesmo é importante.

Se você viu primeiro a cortina

É o drama que as pessoas fazem que faz com que você se sinta menos atraído por uma pessoa.

Você pode ter gostado muito de como seu parceiro - na época em que você se conheceram - tinha a capacidade de ser o centro das atenções. Mas agora isso já se tornou algo irritante.

Nesse caso, é importante não se envolver também na situação. Saindo de uma situação dramática, você consegue evitar de falar algo que vá se arrepender depois.

Se você viu primeiro um grande rosto

Caso você tenha enxergado primeiro o rosto formado por todos os outros elementos da imagem, é provável que você se sinta menos atraído pela teimosia de seu parceiro.

No começo, era bem interessante como ele tinha a capacidade de ser um líder natural, que conseguia comandar uma situação. Mas nem sempre eles estão certos e isso é algo que você gostaria que ele reconhecesse.

A dica é não descer o nível da discussão.

