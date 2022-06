Jojo Todynho deve participar da Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo

Jojo Todynho no clipe da música "Arrasou Viado" (Reprodução/Youtube)

A funkeira Jojo Todynho estará na Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo, que acontece neste domingo (19). A famosa deve subir no trio Jean Paul Gaultier, que será o décimo terceiro e terá ainda a cantora Majur.

Essa não é a primeira vez que Jojo participa de uma parada. Em outros anos, ela marcou presença em eventos que aconteceram em Madureira, no Rio de Janeiro, e no Sergipe.

Como aconteceu em anos passados, a concentração da 26ª Parada do Orgulho LGBTQIA+ de São Paulo será na Avenida Paulista e começa às 10 horas. Nesta edição, o tema do evento será “Vote com Orgulho – Por uma Política que Representa”.

Além de Jojo Todynho, os shows de Pabllo Vittar, Ludmilla, Luísa Sonza, Pepita e Nick Cruz estão confirmados.

Além das atrações musicais, o ex-BBB Tiago Abravanel deve ser visto desfilando ao som das músicas do “Agrada Gregos”, considerado o maior bloco de carnaval LGBTQIA+ do país, do “MinhoQueens”, bloco comandado pela drag Mama Darling, da DJ Heey Cat.

Festa da Jojo

Nesta semana, Jojo Todynho aproveitou o ritmo de festa junina para fechar com chave de ouro a sua participação no quadro “Dança dos Famosos”, que está sendo exibido dentro do “Domingão com Huck”.

Jojo Todynho e Rolom Ho na "Dança dos Famosos" (Divulgação/Globo)

A funkeira reuniu o elenco, os coreógrafos e a produção da competição para se despedir em uma festa junina realizada em sua casa e fez questão de exibir o momento em suas redes sociais.

Em um vídeo postado no Instagram, Jojo aparece dançando quadrilha ao lado do marido e de todos os participantes do evento: “Quando eu fui eliminada, eu falei pra Joana, eu vou fazer segunda-feira, uma resenha lá em casa, de despedida, porque pra mim, foi uma experiência muito boa, conhecer cada um de vocês”.

