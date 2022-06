Entenda por que o nome do filho da princesa Leia e de Han Solo é Ben Solo

Situado 10 anos após ‘Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith’, a série ‘Obi-Wan Kenobi’ segue o mestre Jedi em seus dias mais sombrios enquanto se esconde do Império no planeta deserto de Tatooine. E é graças aos flashs de memória de Obi-Wan que podemos entender porque a princesa Leia e Han Solo escolheram Ben para o nome de seu filho.

Disponível na Disney Plus e com o último episódio prestes a ser lançado na próxima semana, a série narra os acontecimentos da ascensão do do Imperador Palpatine (Ian McDiarmid), quando o Império Galáctico está em busca de exterminar os Jedi sobreviventes da Ordem 66.

Enquanto Obi-Wan (Ewan McGregor) se mantém escondido para sobreviver, protege de longe o jovem Luke Skywalker. Sua vida monótona e discreta é interrompida pelo sequestro da jovem Leia Organa (Vivien Lyra Blair) e o leva a embarcar em uma missão para resgatá-la. É uma reviravolta inesperada certamente que também explica uma parte fundamental da identidade de Kylo Ren (Adam Driver).

No episódio 2 de ‘Obi-Wan Kenobi’ os fãs podem acompanhar a missão de resgate de Leia. É aí que Leia conhece primeiro o Jedi como Ben e não como Obi-Wan e entende que ele é um aliado. Durante essa experiência, Obi-Wan realmente causa impacto na vida de Leia. Mesmo depois de descobrir seu nome verdadeiro, Leia sempre associou o mestre Jedi a Ben.

Depois que Leia é devolvida ao Reino de Alderaan com segurança, ela aprende mais sobre Obi-Wan e seus dias como um nobre Jedi e começa a associar o nome “Ben” a “esperança”, não apenas a respeito de sua experiência pessoal com ele, mas também com o que ele representava para ela.

Então, inspirada por isso, faz sentido que ela tenha decidido nomear seu filho Ben Solo em homenagem a Ben Kenobi. Tivemos nosso primeiro contato com Kylo Ren em ‘Star Wars: O Despertar da Força’, o primeiro filme da trilogia mais atual da saga.

A interação de Leia e Obi-Wan em ‘Obi-Wan Kenobi’ torna seu pedido de ajuda na trilogia ‘Star Wars’ mais significativo. Leia estava confiante de que Ben não a decepcionaria quando enviou C3PO e R2D2 para recrutá-lo contra o Império Galáctico.