‘A Fazenda 14’: Ex-BBB Anamara pode entrar em seu quarto reality show

Além de Rodrigo Mussi, a produção do reality show “A Fazenda” está de olho em outra participante do “Big Brother Brasil”.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do Em Off, a ex-BBB Anamara já é um nome quase certo para participar da 14ª edição do reality show da Record TV.

Caso o contrato seja fechado, a influenciadora digital vai aparecer em seu quarto reality show. Antes do reality rural, Anamara participou de duas edições do BBB 10, onde foi a 12ª eliminada, e do “BBB 13″, onde foi a nona eliminada. Além disso, ela esteve no elenco do “Famosos em Apuros”, onde saiu vencedora.

Como acontece com muitos famosos, Anamara não confirma que estará na 14ª temporada do reality show “A Fazenda”. Segundo a ex-sister, ela não pretende voltar para a mídia e está focada na carreira como empresária.

Cachê alto

Participar de reality show é uma das estratégias usadas por celebridades para melhorar o engajamento nas redes sociais e ainda faturar uma graninha durante o período que o programa está no ar ou depois da eliminação.

Como em outros programas do gênero, como o “BBB”, a direção do “A Fazenda” está buscando um elenco forte para a 14ª temporada e, por isso, estaria disposta a melhorar o cachê dos famosos selecionados para viver na sede, que fica no interior de São Paulo.

Adriane Galisteu segue comandando o reality show "A Fazenda", da Record TV (Reprodução/Record TV)

Segundo o site Observatório da TV, os famosos que toparem ser confinados no “A Fazenda 14″ serão recompensados com um cachê bem generoso. Agora, cada participante deve entre R$ 80 mil e R$ 150 mil, valor que supera os R$ 100 mil pagos até a última edição. No entanto, caso o peão ou peoa decida deixar o programa o cachê e os prêmios já recebidos será cortado imediatamente.

Com apresentação de Adriane Galisteu, a nova temporada do reality show “A Fazenda” tem estreia prevista para o dia 13 de setembro, no horário nobre da Record TV.

