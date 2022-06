Talk show de Jojo Todynho ganha segunda temporada no Multishow

Jojo Todynho no "Jojo Nove e Meia", do Multishow (Divulgação/Globo)

Depois de vencer a 12ª temporada de “A Fazenda”, a funkeira Jojo Todynho resolveu aproveitar cada oportunidade de trabalho e acabou lançando um talk show no Multishow, canal a cabo do grupo Globo.

Agora, após uma temporada cheio de amigos, a famosa deve lançar a segunda temporada do “Jojo Nove e Meia”. Em março deste ano, Jojo disse que estava animada para voltar a gravar o programa de entrevistas: “Estamos começando a gravar a nova temporada do programa e eu estou maravilhada. Não posso falar muito ainda”, contou a cantora em entrevista à Quem.

Jojo Todynho ainda disse que a 2ª temporada do “Jojo Nove e Meia” terá muitos convidados: “Além de ter muitos convidados bacanas, eu vou seguir sendo muito sincera e falando abertamente com o público, mas deixando o convidado confortável e feliz no programa”.

Jojo Todynho é repórter do reality show "Túnel do Amor" (Reprodução/Rede Social)

Além da funkeira e ex-participante da “Dança dos Famosos” como apresentadora, o programa do Multishow terá a presença da DJ Taty Zatto, que já é conhecida dos fãs do programa.

“Estou muito feliz e animada para a nova temporada. Trabalhar com Jojo é incrível e eu sou a que mais ri no set de gravação sem dúvidas. Na primeira temporada, já me peguei pedindo desculpas ao diretor por rir tanto e chegar a desconcentrar as pessoas durante a gravação do episódio”, contou a carioca.

Jojo Todynho e Rolom Ho na "Dança dos Famosos" (Divulgação/Globo)

De acordo com Taty, nem o diretor do talk show resiste aos momentos hilários que acontecem no estúdio: “O diretor, Padu Estevão, é outro que também não resiste à espontaneidade da Jojo e, lá da switcher, também dá boas gargalhadas. Mas, o clima das gravações é exatamente esse. A gente entende que precisa se divertir fazendo o programa para poder divertir quem está assistindo”, disse Taty.

Vale destacar que Jojo Todynho nunca escondeu que gostaria de ter um programa só seu. Antes da estreia da 1ª temporada do “Jojo Nove e Meia” ela chegou a contar que este era um sonho antigo: “Sempre sonhei em ter um talk show. Eu assistia o Jô Soares e me imaginava, ficava pensando quando seria minha hora. Agora eu mando até ‘beijo da gorda’. Não tinha como dar ruim, eu sou Jô duas vezes, sou Jojo”, brincou a funkeira.

