‘Halloween Ends’ será o último filme da franquia? O CEO da Blumhouse responde

Desde que Michael Myers voltou às telonas, quando a Blumhouse resolveu reiniciar a franquia Halloween em 2018, os fãs de horror se questionam se a trilogia será realmente o fim da franquia. A reinicialização da franquia só levou em consideração os dois filmes originais de John Carpenter, ignorando todas as sequências anteriores.

Para quem não lembra, a franquia Halloween foi iniciada em 1978, com o filme clássico de horror que mostrou Jamie Lee Curtis no papel de Laurie Strode, nossa final girl favorita. O filme é considerado um clássico e abriu as portas, na verdade as escancarou para o gênero de slasher.

Em 2018 a Blumhouse lançou ‘Halloween’ e depois ‘Halloween Kills’ estreou em 2021. O próximo filme, ‘Halloween Ends’, deve estrear este ano e marcará o retorno de Michael Myers.

Em ‘Halloween Kills’ vimos Laurie se recuperando no hospital enquanto os cidadãos da cidade se reúnem para acabar com Michael Myers. Dentre eles, muitos personagens conhecidos dos filmes originais, o que fez do segundo filme da reinicialização uma verdadeira homenagem à obra de John Carpenter.

Jason Blum, CEO da Blumhouse, disse em entrevista ao Screen Rant que ‘Halloween Ends’ é o último filme que o estúdio possui os direitos legais de produção. Ele disse ainda que o público “ficará muito feliz” com o clímax final da trilogia.

“Eu não disse que vai ser o último filme de Halloween. É o nosso último filme de Halloween. Não temos mais direitos para fazer mais Halloween, então volta para Malek [Akkad] e o que ele faz, só ele sabe, mas terminamos. Este é o nosso último, e acho que as pessoas ficarão muito felizes”, disse Jason Blum.

Em abril deste ano, as primeiras imagens de ‘Halloween Ends’ foram exibidas no Cinema Con e muitos fãs especulam que o confronto final entre Michael Myers e Laurie Strode resultará na morte dos dois.