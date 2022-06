Este é o personagem que roubou o coração dos fãs de ‘Stranger Things’

Parte do elenco da quarta temporada 'Stranger Things'. Foto: Reprodução Instagram @gatenm123

A temporada 4 de ‘Stranger Things’ traz ao público porções maiores de terror, muito mais sangue e alguns novos rostos intrigantes. Eddie Munson é um desses novos personagens e já conquistou os fãs desde o lançamento da nova temporada da série.

Eddie é interpretado por Joseph Quinn, que já atuou em ‘Game of Thrones’, e sua história começa como um bad boy do ensino médio, mas rapidamente ele mostra seu lado mais moderado. À medida que ele se junta ao grupo contra Vecna, os espectadores percebem que por trás do estereótipo de metalhead e de seus comentários sarcásticos, o personagem também é engraçado e encantador.

Atendendo às expectativas de todos, a quarta temporada vem após três anos da estreia da temporada 3, apresentando ao grupo de Hawkins seu vilão mais poderoso: Vecna, um personagem de Dungeons & Dragons. Eddie é líder do Hellfire Club e jogador experiente do jogo, portanto era de se esperar que o grupo precisasse de seu conhecimento e talento para combater o vilão.

Eddie passa a imagem de um cara durão por fora, mas na verdade ele pode ser muito engraçado em momentos tensos e é sincero quando se trata de ajudar os que estão ao seu redor.

Acusado de assassinar a líder de torcida Chrissy, ele foge do convívio de todos, mas embora nunca tenha estado perto de Steve (Joe Keery) ou Nancy (Natalia Dyer) antes, ele acredita que eles encontrarão o verdadeiro assassino, Vecna, e que o protegerão dos valentões do time de basquete que procuram vingança após a morte de Chrissy.

Não podemos negar que a fama do personagem não é das melhores: uma figura sinistra, traficante de drogas e envolvido na equipe de D&D, que é interpretada erroneamente como um culto que leva os jogadores a praticarem o mal).

Porém ao longo dos episódios, vemos que os que conhecem Eddie de perto, como Dustin, seu tio e os companheiros de banda sabem que ele seria incapaz de cometer um assassinato.