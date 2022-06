Esta foi a grande mudança do príncipe Harry depois de mudar para os Estados Unidos

O príncipe Harry tem sido frequentemente visto praticando um esporte em especial: o polo. Desde que se mudou para a Califórnia com sua esposa Meghan Markle, ele tem sido figurinha frequente nas colunas sociais relacionadas ao esporte da alta sociedade dos Estados Unidos.

No último final de semana, como relatou a Hello! Magazine, Harry foi visto praticando polo em nível profissional na Cancha de Estrella Polo Club, em Santa Bárbara, jogando pelo time Los Padres. Na partida ele até foi visto caindo de seu cavalo, mas felizmente não se machucou na queda.

De acordo com o Independent UK, Harry levou um tombo durante o jogo no Santa Barbara Polo and Racquet Club, mas rapidamente se recuperou depois que os outros jogadores de polo vieram socorrê-lo

Mas, o nível profissional que chegou Harry em pouco mais de um ano de prática do esporte chama a atenção.

O jogador britânico Millie Hine, que conhece membros do time Los Padres, disse ao Daily Mail que o príncipe Harry tem treinado quatro vezes por semana e vai à academia na maioria dos dias para acompanhar os outros jogadores profissionais.

Esta é a segunda partida de polo em que Harry é fotografado jogando em menos de um mês. No final de maio, Meghan Markle foi fotografada torcendo pelo marido em um jogo de pólo na Califórnia, enquanto ele jogava em um torneio beneficente para seu time de pólo Los Padres.

O tombo de Harry ocorre uma semana depois que os Sussex fizeram sua primeira visita oficial ao Reino Unido, como uma família de quatro pessoas, desde que deixaram seus cargos de como membros da realeza sênior em 2020.

Meghan e Harry estiveram presentes no Serviço de Ação de Graças no fim de semana do jubileu de platina, que celebrou o 70º ano da Rainha Elizabeth II no trono do Reino Unido.

Após seu retorno à Califórnia, a dupla divulgou uma foto de sua filha Lilibet, que completou um ano no sábado, 4 de junho.