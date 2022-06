Em clima de ‘TBT’, Vera Fischer posta registro de biquíni da década de 80, na Bahia

Vera Fischer já mostrou que é uma figura pública muito ativa nas redes sociais. A atriz, de 70 anos, aproveitou o clima de ‘TBT’ desta quinta-feira (16) e publicou um registro seu na web, de 1983. Na legenda, a artista registrou: “Trancoso — Bahia — 1983.”

Na seção de comentários, a artista recebeu diversos elogios ao postar a foto. No registro, Vera surge encostada no tronco de uma árvore, próximo à beira do mar. A atriz aparece com um biquíni amarelo, fazendo uma pose pronta para o ‘click’, em Trancoso, na Bahia.

“Vera, eu era criança e estava em Porto Seguro de férias com minha família. Acho que era 1981 ou 1982. Ficamos hospedados no mesmo hotel que você e jamais me esquecerei da sua beleza luminosa! Obrigada por existir!”, escreveu uma internauta nos comentários, contando a experiência de tê-la visto no passado.

Veja mais: Viviane Araujo registra foto de biquíni e celebra 7 meses de gestação: ‘Mãe de primeira viagem’

Vera Fischer arranca elogios de internautas após mudança no visual

Vera Fischer passou por uma mudança de visual e publicou em suas redes sociais no dia 3 de maio. A artista registrou em seu Instagram fotos de seu cabelo com um novo tom iluminado e mais escuro.

Na legenda da foto, Vera registrou o seguinte texto: “Amores, ontem fiz um trabalho com Fernando Torquatto que ficou divino e maravilhoso e que me deixou muito feliz. Fernando Torquatto é um mago! Sua delicadeza e atenção são raras. Menino multitalentoso, obrigada por essa parceria linda. Simplesmente te amo.”

Confira o resultado:

Na seção de comentários, a artista recebeu diversos elogios de seus seguidores. Um dos internautas chegou até questionar se ela teria feito harmonização facial, dizendo que a atriz aparenta estar mais diferente e bonita.

Outra seguidora escreveu a seguinte mensagem: “Uma mulher linda, deslumbrante, elegantíssima, um sorriso largo, sem amarras... como é maravilhoso estar bem consigo mesmo né? Beleza é isso, beleza é termos uma Vera Fischer em nosso feed! Linda, única, incrível.”