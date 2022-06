Bisnetos de Benedito Ruy Barbosa ganham personagens no remake de ‘Pantanal’

Após a finalização das gravações no Mato Grosso do Sul, a produção da novela “Pantanal” se prepara para começar as gravações da reta final da trama, desenvolvida por Bruno Luperi. Entre as surpresas está a entrada de Theo e Lia, filhos do autor da atual versão.

Theo e Lia Luperi farão uma participação especial no último capítulo do folhetim. Os pequenos vão se unir à equipe da novela da Globo para dar vida ao filho de Irma (Camila Morgado) e Trindade (Gabriel Sater) e à filha de Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuíta Barbosa).

A chegada dos bisnetos de Benedito Ruy Barbosa, autor da primeira versão da novela exibida em 1990 na extinta TV Manchete, é uma mais uma homenagem ao veterano das novelas brasileiras.

“Ter quatro gerações envolvidas nessa história agora, poder fazer a adaptação e pra fechar ter os filhos fazendo participação. Isso, de certa forma, faz valer a máxima da música que o Marcus Viana compôs: ‘Os filhos dos filhos, dos nossos filhos verão’”, disse Bruno Luperi em entrevista divulgada pela Globo.

Os filhos de Bruno viajam com o pai para o Mato Grosso do Sul e, além de gravar, acompanharam as gravações das cenas finais da novela rural.

“É mais uma homenagem pela semente que ele plantou, pela família que ele concebeu, pela história que sonhou e ousou realizar, e para os meus filhos é poder que eles façam parte desse sonho. A alegria e a expectativa é para que aproveitem, se divirtam e se envolvam com a história da mesma forma que eu consegui fazer”, disse o dramaturgo da Globo.

Em família

Além de Bruno Luperi e dos bisnetos de Benedito Ruy Barbosa, Paula Barbosa, que é neta do autor da versão original de “Pantanal”, está na trama e interpreta Zefa.

Mas, nos próximos capítulos do remake, ela vai começar a ficar mais próxima de Tadeu (José Loreto), que vai terminar o namoro com a filha de Maria Bruaca (Isabel Teixeira), e acaba esquecendo que prometeu se casar virgem e acaba na cama do peão.

Em “Pantanal”, o filho de Filó (Dira Paes) não espera muito tempo para se envolver com a cozinheira e acaba engatando um romance ardente com a personagem de Paula Barbosa, que garantiu que os fãs da novela da Globo vão assistir cenas quentes.

