Atriz veterana Ilka Soares morre aos 89 anos no Rio de Janeiro

Após dez dias de internação na Clínica São Vicente, localizada na cidade do Rio de Janeiro, a atriz Ilka Soares morreu aos 89 anos. Famosa entre os anos 1950 e 1960, ela passava por um tratamento contra um câncer de pulmão.

Ao longo dos anos, Ilka fez sucesso em muitas novelas brasileiras. Foram mais de 15 novelas e participações em programas de TV. Em 1966 ela estreou na TV Globo, onde, ao lado de Carlos Alberto, esteve no programa “Noite de Gala”, atração onde entrevistava personalidades e apresentava cantores de sucesso.

Já no ano de 1970, a atriz mostrava seu lado cômico no programa “Planeta dos Homens” ao lado de Jô Soares. Sua primeira novela foi “O Cafona”, em 1971. Após sua estreia, emendou um trabalho no outro: “O Bofe”, “Bandeira 2″, “O Espigão” e “Anjo Mau”. Em “Locomotivas”, interpretou Celeste, em 1977, em seguida, esteve em “Te Contei?”.

Ilka Soares em "O Cafona" (Reprodução)

A atriz também se destacou como locutora no “Jornal de Verdade”, mas foi em 1980 que a fama de Ilka Soares chamou mais a atenção da audiência da Globo. Nesta época, a atriz participou de “Champagne”, “Mandala”, “Top Model” e “Rainha da Sucata”.

Já nos anos 1990, Ilka continuou mostrando todo o seu talento em “La Mamma”, “Menino de Engenho” e atuou em três edições do “Você Decide”. Já em 2006, fez uma participação na “A Diarista”, humorístico com Claudia Rodrigues.

Ilka Soares passava por um tratamento contra um câncer de pulmão (Reprodução)

Além das novelas, Ilka Soares também trabalhou no cinema brasileiro. Em 1949, a atriz apareceu no filme “Iracema” e passou pelos estúdios da Vera Cruz, onde atualmente é gravado o reality show “MasterChef Brasil” (Band), e Atlântida.

Filha do farmacêutico Elísio Soares e da dona de casa Orminda Hack, Ilka Soares tem origem alemã e foi uma das primeiras pessoas a fazer teste para o sistema de televisão a cores na Globo.

A atriz Ilka Soares será velada, neste domingo (19), a partir das 11h, no crematório da Penitência, no bairro do Caju, no Rio de Janeiro. Depois, ela será cremada numa cerimônia restrita aos familiares.